Gobierno trabaja en medidas para monotributistas de las categorías C y D

El presidente Alberto Fernández aseguró en la noche de este viernes que el Gobierno nacional evalúa cómo ayudar a los monotributistas de las categorías C y D, excluidos del beneficio del Ingreso Familiar Extraordinario (IFE) que alcanza a las A y B.



"Estamos preocupados por algunos sectores de la clase media, estamos viendo cómo ayudarlos, fundamentalmente los monotributistas de las categorías C y D", afirmó Fernández al anunciar en la Residencia de Olivos la extensión del aislamiento social.



La referencia del Presidente está hecha sobre aquellos trabajadores independientes que tributan ante la AFIP con ingresos brutos al año de hasta $ 417.478,51 (es decir un promedio de $ 34.700) en el caso de la categoría C, y de hasta $ 626.217,78 ($ 52.100 mensual) para la D.



"Estamos viendo de qué modo poder llegar a ellos, todos los demás seguirán recibiendo el auxilio que han tenido y si hace falta más lo tendrán también", afirmó, en referencia a que las categorías A y B.



Precisamente las dos categorías más bajas del monotributo fueron contempladas en el IFE, por el cual a cada beneficiarios se le pagarán en los próximos días $ 10.000, y que incluye también a trabajadores informales, trabajadores de casas particulares y beneficiarios de asignaciones universales.



Además, en una conferencia de prensa realizada en la quinta de Olivos, Fernández reafirmó además que "no hay ningún argumento real para que los precios aumenten" y dijo que espera que en los próximos días se estarán "activando" los créditos bancarios para las pymes desde los bancos.



Estas declaraciones las realizó el Presidente luego de anunciar que el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus se extenderá hasta el 26 de abril inclusive, al término de una jornada en la que se informaron oficialmente tres nuevas muertes y 81 contagiados, con lo que ascendieron a 82 las víctimas fatales y 1.975 el total de infectados.



"El esfuerzo no fue en vano", dijo Fernández al mostrar en una serie de gráficos el achatamiento de la curva de contagios, durante una conferencia de prensa que brindó en la Residencia de Olivos.