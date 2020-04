Tarjetas de crédito: Analizan autorizar meses de gracia para pagar vencimientos

Pago en cuotas y meses de gracia. Ese es el combo que analiza el Banco Central para que los usuarios de tarjetas de crédito puedan pagar sus saldos acumulados a partir del lunes. Se trata de una medida que el organismo analiza para mitigar el impacto económico de la cuarentena y que fue confirmada a LA NACION por fuentes del organismo. "Estamos terminando de definir los detalles", indicaron.



Según adelantaron fuentes de la autoridad monetaria a este medio, el combo incluiría la posibilidad de pagar los saldos en cuotas, con meses de gracia que no incluirían recargos o punitorios. A su vez, los emisores de las tarjetas no podrán aplicar una tasa superior al 49% para quienes deban financiar saldos.



Las medidas de aislamiento social dispuestas por el Gobierno a partir del 20 de marzo para evitar la propagación del coronavirus afectaron negativamente a la actividad económica, el empleo y el nivel de ingreso de miles de familias argentinas, y la consecuencia fue la imposibilidad de hacer frente a gastos o deudas anteriores.



La sede del Banco CentralLa sede del Banco Central Fuente: LA NACION - Crédito: María Amasanti

En ese marco, el Banco Central había dispuesto el 1° de abril que todos los resúmenes pendientes de las de tarjetas de crédito pudieran ser cancelados sin ningún recargo hasta el 13 de abril, fecha en la que inicialmente iba a terminar la cuarentena. A su vez, había determinado que la financiación de saldos no pudiera superar el 49%.



Sin embargo, el escenario cambió y las medidas de aislamiento se prolongarán. Con miles de familias que vieron sus ingresos afectados por la cuarentena, el BCRA avanza ahora con nuevas facilidades para el pago de saldos de tarjetas de crédito pendientes, cuyos detalles están en estudio.