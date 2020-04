Bajante del río Paraná: No prevén problemas para productores entrerrianos

Cargan menos granos

El río Paraná, la principal fuente de agua dulce en la Argentina, registra la mayor bajante en treinta años y existen zonas en las que se puede cruzar caminando, lo que genera serias complicaciones para las exportaciones.Esta bajante se produjo por las escasas lluvias en la cuenca Paraná-Paraguay, es decir, en el extremo noreste de la Argentina, el sureste de Paraguay y grandes zonas del sur brasileño.Esta situación comenzó a complicar las pocas operaciones de exportaciones que seguían en pie, al margen de la cuarentena preventiva y obligatoria dispuesta por el Gobierno para contener la pandemia de coronavirus.La bajante provocó que los buques carguen hasta 7.500 toneladas menos de granos en las terminales portuarias de Rosario, además de ocasionar demoras en el proceso de exportación y en la llegada de las barcazas con soja provenientes de Paraguay, según informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)."Justamente, en este momento, se está dando la cosecha de la soja y del maíz, que son los principales cultivos que tienen impacto en la exportación y por eso, hay mayor llegada de barcos al complejo de puertos ubicados sobre el río Paraná", explicó a Elonce TV, Alfredo Bel, delegado de Federación Agraria de Entre Ríos y directivo de FUCOFA."En la provincia, no ha habido inconvenientes y se está a pleno con la cosecha de granos gruesos (arroz, soja, maíz y sorgo), que son los de mayor importancia en la provincia", reiteró."Al productor, esto no lo va a afectar y las actividades se están desarrollando con bastante normalidad y cumpliendo con los protocolos dispuestos", afirmó Bel y destacó que "hay algunos problemas con la falta de repuestos y otros inconvenientes causados por la falta de ciertos servicios que no funcionan de manera óptima", señaló."En las actividades que sean de consumo masivo en el mercado interno, seguramente, va a haber un impacto de precios, porque hay sectores que no pueden consumir y se prevé una baja en el consumo de lácteos y de carnes", anticipó Bel en diálogo con Elonce TV y agregó que "veremos, qué actividades pueden comenzar a trabajar a partir del 13 de abril, pero estamos previendo que se va a dar el impacto también en lo que es la exportación de soja y arroz, que están atados a los vaivenes internacionales", sostuvo."El futuro es complejo porque esta crisis no se ha vivido desde la crisis del `30. Hay que ver cómo se van recuperando los mercados que demanda productos argentinos, como es China, que es uno de los grandes importadores de carne vacuna y aviar. Argentina tiene un gran potencial de producción, pero hay que ver a dónde se pueden enviar esos productos", sostuvo el delegado de FAA.