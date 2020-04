El FMI advierte sobre "la peor caída económica" desde 1929 debido a la pandemia

El FMI alertó hoy que la crisis económica que desató la pandemia de coronavirus es "la peor caída económica desde la Gran Depresión" de 1929, por lo cual sostuvo que "no hay duda de que 2020 será excepcionalmente difícil".Según el organismo, 170 países de sus 189 miembros -entre ellos la Argentina- van a registrar una contracción de su ingreso per cápita este año.La directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, prevé una "recuperación parcial" de la economía de los 170 países que están siendo afectados por la pandemia, recién el año próximo."Si la pandemia se desvanece en la segunda mitad de este año, lo que permite un levantamiento gradual de las medidas de contención y la reapertura de la economía, nuestro supuesto básico es una recuperación parcial en 2021. Pero, una vez más, insisto en que existe una tremenda incertidumbre respecto del panorama: podría empeorar, dependiendo de muchos factores variables, incluida la duración de la pandemia", advirtió.Según la directiva, los mercados emergentes y las naciones de bajos ingresos -en África, América Latina y Asia- "están en alto riesgo", ya que tienen "sistemas de salud más débiles" y, además, son regiones "densamente pobladas y con barrios marginales afectados por la pobreza, donde el distanciamiento social no es una opción"."Para empezar, con menos recursos, están peligrosamente expuestos a los continuos choques de demanda y oferta, drásticos ajustes en las condiciones financieras, y algunos pueden enfrentar una carga de deuda insostenible", consideró.Georgieva comentó además que "en los últimos dos meses, las salidas de cartera de los mercados emergentes fueron de aproximadamente 100 mil millones de dólares, tres veces más que durante el mismo período de la crisis financiera mundial. Los exportadores de productos básicos están recibiendo un doble golpe por el colapso de los precios de los productos básicos. Y se espera que las remesas, el elemento vital de tantas personas pobres, disminuyan".Ante este panorama, la directiva aseguró que "donde no podamos prestar porque la deuda de un país es insostenible, buscaremos soluciones que puedan desbloquear financiamiento crítico".