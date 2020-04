Foto: Transportistas escolares rurales advierten que están en situación de quebranto Crédito: El Argentino

Cientos de transportistas escolares que recorren decenas de kilómetros por caminos de tierra en toda la provincia, no saben si van a poder continuar una vez que reanuden las clases. Quedarán agobiados por deudas impositivas y de mantenimiento de los vehículos si el Gobierno provincial no les ayuda financieramente.



En Gualeguaychú son ocho los transportistas que prestan el servicio, en los que está Daniel Hornos, quien narró que: "nosotros cobramos del Instituto Becario mediante (INAUBEPRO) becas escolares a medida que prestamos el servicio, y todos los años comenzamos el ciclo lectivo con deudas a cobrar del mes de noviembre que percibimos en marzo, junto a la segunda quincena de febrero y los días que trabajamos en marzo. Pero con ese dinero tenemos que afrontar las cuentas a pagar de haber estado parado desde el mes de diciembre".



El transportista explicó que: "Ahora no nos están pagando porque no estamos prestando el servicio por la interrupción de las clases, y tenemos que mantener los costos fijos y toda la parte impositiva, más los compromisos de deuda que tenemos que no podemos afrontar porque no tenemos ingresos", por lo que enviaron notas a las autoridades provinciales.



Remarcó que son 130 los transportistas escolares en la provincia que están en una situación de quebranto ya que "ninguno estamos cobrando y nos agarró en el inicio de clases con deuda desde el verano, cuando no tenemos ingresos por no tener actividad. Esto lo podemos prever, lo que no podemos anticipar es cuánto vamos a durar porque las clases podrían iniciar en junio o después de las vacaciones de invierno y no podemos estar tanto tiempo sin percibir dinero".



Hornos resaltó que "por nuestra condición de autónomos no podemos acceder a créditos, no tenemos ninguna rebaja de impuestos, en lo único que podemos ahorrar es en que no gastamos combustible porque estamos parado. Muchos se endeudaron con el fin de dejar el vehículo en condiciones para el inicio de clases y ahora no pueden cubrir esa deuda. Aparte nosotros no cobramos ningún subsidio de ningún tipo. Lo único que pedimos es que nos paguen un porcentaje de las prestaciones para seguir subsistiendo y no tener tanta deuda impositiva cuando reanudemos la actividad", indicó al diario El Argentino.