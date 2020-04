Bancos refuerzan recarga de cajeros y habilitan turnos para la atención

Las entidades bancarias comenzaron a habilitar sistemas de pedido de turnos para acudir a las sucursales bancarias durante la próxima semana, mientras que el Banco Central garantizó la recarga de efectivo en cajeros automáticos y así atender la demanda durante el fin de semana largo de Semana Santa.En ese sentido, las entidades recordaron que no se podrá acudir a los bancos para realizar operaciones como el pago de impuestos o servicio por ventanilla; extracciones o depósitos de dinero o cheques por ventanilla; o transferencias.La nueva modalidad de apertura de bancos tendrá vigencia entre el 13 y el 17 de este mes y, si bien los jubilados y pensionados podrán operar por ventanilla de acuerdo con el cronograma fijado por la Anses, el resto de los clientes deberá solicitar un turno de manera previa.La atención será de 10 a 17 en la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, mientras que otras jurisdicciones se ampliará en dos horas el horario habitual de cierre."El banco te otorgará un turno según el último número del DNI si sos una persona humana o del dígito verificador CUIT si representás a personas jurídicas", precisó hoy el Banco Central (BCRA) en un comunicado.El calendario de atención será el siguiente: el lunes 13, los documentos terminados en 0 y 1; el martes 14, en 2 y 3; el miércoles 15, en 4 y 5; el jueves 16, los terminados en 6 y 7; y el viernes 17, en 8 y 9."El comprobante del turno gestionado previamente servirá como permiso de circulación y se te solicitará para ingresar al banco", agregó el BCRA.Para tal fin, los bancos comenzaron hoy a habilitar sus páginas web para que los clientes puedan gestionar los permisos para acudir a las sucursales que, a su vez, no hará falta imprimir, sino que bastará con mostrarlo en el celular.El Banco Nación dispuso un apartado especial en su página web en el que sólo será necesario completar los datos personales (DNI/CUIL y correo electrónico) y la sucursal de preferencia (en base a la ubicación del cliente) para obtener el turno."Una vez completados los datos se le envía un correo electrónico al cliente para informarle el día y sucursal que le fue asignada para que pueda completar el trámite", explicaron a Télam desde el Nación.Modalidades similares fueron aplicadas por los bancos ICBC, Patagonia, Macro, HSBC, Galicia y Provincia de Buenos Aires, entre otros, que también habilitaron el mensaje de texto a un número celular como opción para recibir la confirmación del turno.Por su parte, los bancos Santander, BBVA y Credicoop habilitaron el sistema de turnos mediante sus sistemas de home banking y aplicaciones web.Para evitar aglomeraciones, el Banco Itaú informó que entregará un máximo de dos turnos cada 20 minutos por sucursal y que, una vez llegado a la sucursal, el cliente deberá pasar por la terminal de turnos, ingresar su documento y seleccionar la opción que le indica en pantalla."Habrá una tolerancia de 15 minutos respecto del horario concedido. El oficial de cuenta lo llamará por su número, como se hace habitualmente", explicó el Itaú.Mientras tanto, el BCRA reforzó desde hoy la distribución de billetes para garantizar la recarga de los más de 18.000 cajeros automáticos y más de 17.500 puntos de extracción extrabancarios distribuidos a lo largo de todo el país durante Semana Santa."Se pueden utilizar libremente todos los cajeros del sistema", recordó hoy el Central ya que, hasta el 30 de junio se suspendió el cobro de cargos y comisiones para todas las operaciones que se realicen en estos, como extracciones, depósitos y consultas, sin importar la entidad y la red utilizada, y si la persona es cliente o no.