Histórica bajante del Paraná: Los barcos ya no pueden navegar con carga completa

Paraná Dragan un canal para la toma de agua cruda ante la gran bajante del río Paraná

La bajante del río Paraná impide a los buques que se abastecen de soja en los puertos de Rosario cargar a pleno sus bodegas, porque la profundidad del calado se redujo de 34 pies a 31.Según los registros oficiales,. Este problema natural perjudica económicamente la exportación de granos y productos agroindustriales, porque los barcos están obligados a cargar menos para poder navegar por el Paraná hacia el Atlántico., por lo que están zarpando con cantidades menores a su capacidad".Guillermo Wade, presidente de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, explicó que ""."Cada pie representa en un barco Panamax, los más grandes, que tienen una eslora de 235 metros, 7500 toneladas de granos menos", detalló Wade. Para dimensionar esta merma en la carga de las bodegas, esto equivaldría a la soja que transportan desde los acopios a los puertos 250 camiones. Este problema provoca que se eleve el precio del flete de los granos que se exportan.El titular de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas destacó en declaraciones al diarioque "como los buques no pueden cargar las bodegas a pleno en los puertos de Rosario deben completar la estiba en las terminales de Bahía Blanca o Brasil".El problema no parece tener una pronta solución porque, según el directivo, "las perspectivas no son buenas porque en plena época de cosecha gruesa, como ocurre por estacionalidad".Un informe del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA señala que "la bajante extraordinaria del río Paraná por efecto del clima deficitario en lluvias sobre la cuenca media y alta -y que se profundiza en abril-, provoca alto impacto ambiental, productivo y sobre los puertos exportadores del Gran Rosario".Desde el organismo advirtieron que", apuntaron.El otro peligro por la bajante son los encallamientos de barcos en el canal del río Paraná, como ocurrió en septiembre pasado cuando el río estaba más alto que ahora, en 1,87 metros, y el buque de carga Cassiopeia Ocean estuvo varado durante cinco días a la altura de Punta Alvear, al sur de Rosario, lo que impidió que ningún buque pudiera navegar por el río.