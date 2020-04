"Se puede comer sano y barato" en cuarentena, asegura asesor gastronómico

Al ser consultado por, Marche afirmó que "se puede" comer sano y barato en cuarentena, y sobre todo apelando a la imaginación en la cocina.En las redes sociales,, cumpliendo con el aislamiento obligatorio"."Producto de esta pandemia, no se puede salir demasiado de las viviendas porque hay respetar el aislamiento. Brindamos recetas que las compartimos en las redes,. La idea es ayudar a la gente que no puede salir a hacer las compras muy a menudo", aseveró.De la misma manera afirmó: "Si tienen dos o tres ingredientes, desde nuestra profesión los podemos ayudar. Muchos colegas a nivel nacional hemos abierto nuestros conocimientos a la sociedad y la gente lo está agradeciendo".Quizá el nene ya está cansado de la papa al horno o del puré. Se puede hacer una papa rosti: rallamos la papa y picamos la cebolla, con un poco de sal, condimentos y huevo hacemos algo distinto", contó. Se calienta la plancha o sartén, se le agrega manteca y se va colocando la mezcla por cucharadas; cuando esté dorada de un lado se da vuelta hasta completar la cocción.Asimismo dijo: "Hay infinidad de recetas, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram y desde ahí les estaré acercando distintas recetas. Me pueden encontrar como Lautaro Marche en las redes sociales".