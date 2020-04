Podría haber problemas en el abastecimiento de cítricos en distintas provincias

La Federación Argentina del Citrus (Federcitrus) emitió un comunicado en el que alertó por problemas que podrían presentarse en el abastecimiento de frutos cítricos, como naranjas y limones, debido a la decisión de muchos municipios de impedir el paso de camiones para prevenir el contagio de coronavirus.



Según publica el sitio especializado Internos, Federcitrus expresó que lo que se está viendo complicado son las tareas en las fincas y en los empaques: supone una complicación tanto para el movimiento de insumos como de mano de obra, así como también de la fruta ya cosechada.



La entidad afirmó que estas decisiones municipales constituyen "numerosas trabas imprevisibles y no justificadas que restringen el tránsito de personal esencial, de maquinaria y de la cosecha" en las provincias del NEA.



Por este motivo, solicitaron a las autoridades nacionales que "se arbitren de inmediato los medios para regularizar esta situación" ya que de lo contrario peligra el normal funcionamiento de la cosecha, empaque e industrialización de frutas cítricas, e incluso de las exportaciones, destaca la publicación de AGROVOZ. Reclamo "Estamos en un contexto de gran demanda nacional, por el aporte de vitamina C de estos frutos, y también de gran demanda internacional. Algunos intendentes no comprenden la naturaleza de esta actividad y cierran caminos, bloquean ingresos. Por eso nos hemos remitido a la Nación para que se instruya el correcto accionar en estos casos", señaló José Carbonell, presidente de Federcitrus, a Internos.



En este contexto, Carbonell remarcó que impedir el paso de los cosecheros solo profundiza los problemas de costos que atraviesan los productores en este contexto de Emergencia Sanitaria.



Sucede que, como medida preventiva para reducir los riesgos de contagio del Covid-19, los transportes solo cargan la mitad de los trabajadores habituales.



"En vez de cuadrillas de 40 personas, se trasladan de a 20 para mantener el distanciamiento social recomendado. Esto encarece la logística y además tampoco hay tanto transporte para abarcar la demanda de esta época", subrayó Carbonell.