Ingreso Familiar de Emergencia: La advertencia de Anses y cómo sigue el trámite

La Anses ratificó que aún no fue aprobado pedido alguno de los casi 12 millones por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), más allá de los que se disparan automáticamente para beneficiarios de la AUH, porque todavía falta que pasen el filtro final de la AFIP.y puede haber revisiones de Impositiva.La Anses también advirtió que si se llega a otorgar algún beneficio en forma incorrecta,Quedan aúncon AFIP, Migraciones, registros de propiedad y autos, y otras bases de datos.cuando se lanzó el Programa, según expertos previsionales.Los que solicitaron el subsidio de $ 10.000 con DNI 0 y 1 e ingresaron a la página de la Anses este lunes recibieron tres posibles respuestas:: se debe a que con los cruces que se hicieron surgió que eran Monotributistas de la categoría C en adelante, o se inscribió más de un integrante de la familia, o que algún miembro de la familia cobra sueldo, jubilación o pensión, u otras incompatibilidades.: no concluyeron los cruces con AFIP, Migraciones, registros de propiedad y autos y otras bases de datos.: en este caso deben continuar el trámite ingresando al aplicativo "Ingreso Familiar de Emergencia" (https://www.anses.gob.ar/ingreso-familiar-de- emergencia con la clave personal.Los que no la tienen pueden crearla en el momento a través del acceso disponible en https://www.anses.gob.ar/tramite/obtener-clavede- la- seguridadsocial.Las personas cuyas solicitudes resultaron negativas pueden ingresar también con clave a la página de la ANSeS, donde tendrán las razones por las que quedaron excluidas del beneficio.para completar y/o verificar una serie de datos básicos, cargar datos de contacto y una Clave Bancaria Uniforme (CBU) para identificar la cuenta bancaria donde se les realizará la transferencia del subsidio.Tanto el número de CBU como que pertenezca al solicitante serán validados en el mismo momento vía la Cámara Compensadora Electrónica (COELSA).Una vez validados, los $ 10.000 se pagarán a esa cuenta a partir de la segunda quincena de abril.La Anses aclara que en los casos que, compensándolos automáticamente con cualquier otro beneficio que le corresponda percibir al titular/solicitante, hasta cubrir el total de la deuda", según la Resolución 84/2020 de ese organismo.Este martes quienes solicitaron la ayuda especial de $ 10.000 y sus DNI terminen en 2 ó 3 pueden ingresar a la web de la Anses para verificar si reunieron los requisitos.El resto de las terminaciones de DNI podrán consultar a lo largo de la semana, según el día que les corresponda.Los que hayan cumplido con los requisitos exigidos podrán continuar con el trámite destinado a percibir esa ayuda entre la segunda quincena de abril y los primeros días de mayo.Según pudo saber NA, Impositiva ya verificó, en un primer barrido, queQuienes no necesitaban inscribirse son unos 2,2 millones de padres de los cuatro millones de niños que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo.Ese sector ya recibe directamente el beneficio mediante una acreditación automática en la misma cuenta que tienen abierta.DNI terminados en 0 y 1: lunes 6 de abril.DNI terminados en 2 y 3: martes 7 de abril.DNI terminados en 4 y 5: miércoles 8 de abril.DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de abril.DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de abril.