Agencieros santafesinos piden subsidios ante la suspensión de los juegos de azar

Muchos sectores se vieron afectados ante la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno nacional ante la pandemia de coronavirus, uno de los rubros es el de los juegos de azar que quedaron suspendidos desde el comienzo del aislamiento.Ante esta situación, las 2400 agencias que hay en la provincia de Santa Fe no tienen ingresos y piden subsidios al gobierno provincial para poder subsistir, pagar sueldos y servicios."El ingreso es 0 desde que no podemos abrir", señaló aDarío Basile, agenciero y miembro de la Cámara de Concesionarios de Prode, Loterías y Tómbolas.Esto también afecta a las familias que tienen solo una fuente de ingreso que es la que genera la agencia que en estos momentos no puede funcionar.Pero además la actividad es el primer eslabón dentro de una gran cadena. "Somos los que recaudamos porque el Estado tiene el monopolio del juego y todos los permisos", expresó.A partir de ahí "tratamos de generar ingresos para nosotros". A través de la comisión que obtienen las agencias pueden pagar sus gastos fijos como alquileres, servicios y sueldos. "Todo se frenó".La Cámara le transmitió la inquietud al presidente de la Caja de Asistencia Social, Rodolfo Cattáneo. Sin embargo, piden que desde el gobierno provincial le den respuestas y ayuda ya que hay muchas áreas afectadas ante la suspensión de la actividad.Además, el área de juegos de azar no fue contemplada dentro de las actividades que recibieron asistencia. Por ejemplo, no están habilitados para ingresar al Programa de Recuperación Productiva (REPRO) porque no pueden registrarse como Pymes.En el caso de quienes sean empleadores, un segundo decreto les permite otorgarles a los empleados el salario mínimo vital y móvil, "esa ayuda es bienvenida y es para paliar en parte la situación de los agencieros que tienen empleadosPero los que no tienen empleados y tienen que vivir "día a día y no pueden acceder a un ahorro" la situación es difícil y solicitan ayuda económica.Además, esperan que cuando termine el aislamiento puedan retornar a su actividad. Fuente: (Lt10).-