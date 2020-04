Bancos reabren el lunes al público: Cómo funcionará el sistema de turnos online

Economía Los bancos pagarán hoy a jubilados y pensionados con DNI terminados en 6 y 7

Los bancos deberán abrir sus puertas al público y empresas en general la semana próxima, extenderán el horario durante dos horas más de lo habitual, pero no habrá atención por cajas sino que se realizarán trámites presenciales, dispuso el BCRA, en lo que constituye una flexibilización de la cuarentena dispuesta por el coronavirus.or su parte, las casas de cambios deberán permanecer cerradas, aunque seguirán pudiendo realizar operaciones entre sí.El BCRA dispuso que, y que el cliente recibirá por mail el turno asignado por el banco.Según el Central, ese mail le servirá para poder circular ese día entre su hogar y la sucursal correspondiente, lo cual indica que el Gobierno tiene decidido mantener la cuarentena, pero ir flexibilizándola de a poco.- Lunes: 0 y 1- Martes: 2 y 3- Miércoles: 4 y 5- Jueves: 6 y 7- Viernes: 8 y 9Según el BCRA, las entidades financieras deberán abrir sus casas operativas para la atención al público en general - excepto para la atención por ventanilla- a partir del lunes 13 de abril y hasta el viernes 17 inclusive.Se dispuso que las personas a ser atendidas deberán haber previamente solicitado un turno a través de las páginas de Internet de las entidades, o por otro medio electrónico que éstas pongan a disposición.Las entidades deberán entregarles por vía electrónica un comprobante del turno acordado, indicando día de la cita, identificación (nombre completo y número de identificación) de la persona y ubicación de la casa operativa a la que deberá dirigirse, el que "servirá de permiso de circulación entre su domicilio y esa casa operativa"."Estos clientes sólo podrán presentarse -en el día y casa operativa indicados- munidos de la constancia de turno emitida por la entidad financiera", dispuso el BCRA."Deberán disponer en sus páginas web en forma clara y sencilla la posibilidad de obtener el citado turno y las operaciones que se pueden efectuar, aclarando que no incluye operaciones por ventanilla", indicó el Central.El BCRA advirtió que las entidades "deberán continuar sujetándose a un estricto cumplimiento de las normas sanitarias para preservar la salud de los clientes y trabajadores bancarios y no bancarios, garantizando la provisión a los trabajadores de todo elemento sanitario y de limpieza para poder desarrollar su tarea y el cumplimiento de las distancias interpersonales de seguridad estipuladas por la autoridad sanitaria".El Central también dispuso que las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y otros proveedores no financieros de crédito también deberán abrir sus casas operativas para la atención al público la semana próxima.En estos casos los clientes que sean beneficiarios de haberes previsionales y pensiones también deberán solicitar previamente los turnos correspondientes.El BCRA resolvió que las casas de cambio "continuarán impedidos de abrir sus sucursales para la atención al público, sin perjuicio de que podrán continuar operando en el mercado cambiario entre ellas, con entidades financieras y con clientes en forma remota".