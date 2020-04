Los bancos pagarán hoy a jubilados y pensionados con DNI terminados en 6 y 7

La ANSES comunicó que este martes 7 de abril las sucursales bancarias habilitadas abonarán los haberes de jubilados y pensionados que aún no cobraron marzo, y cuyos DNI terminen en 6 ó 7.



Además, se pagarán también las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes a abril a los titulares cuyos DNI terminen en 6 ó 7.



Los bancos atenderán por caja exclusivamente a los beneficiarios mencionados, aclaró la ANSES.



El miércoles 8 se atenderá solamente a los titulares de jubilaciones, pensiones y PNC cuyos DNI terminen en los números 8 ó 9.



El jueves 9 se pagarán los haberes de abril de jubilaciones y pensiones menores a 17.859 pesos cuyos titulares tengan DNI terminado en 0.



Por otra parte, ANSES recordó que el trámite de Fe de Vida /Supervivencia se encuentra suspendido desde el 1 de marzo, por lo que no es necesario concurrir a los bancos para realizarlo y los haberes permanecerán en las cuentas de los beneficiarios..