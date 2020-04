Meoni: Gobierno prepara decreto para declarar emergencia nacional en transporte

"Con respecto a la necesidad de declaración de emergencia del transporte, probablemente tengamos dictado un decreto en ese sentido en los próximos días y vamos a pedir que sea convalidado por ustedes, los diputados de la Nación", adelantó el funcionario.



Al participar de una reunión informativa de la comisión de Transporte que se desarrolló por videoconferencia, Meoni señaló que para la declaración de la emergencia hay "situaciones críticas" que lo justifican, como la que están padeciendo las empresas de transporte de larga distancia, como así también las de transporte de carga y el transporte ferroviario.



"En el área metropolitana y otros lugares vemos una fuerte desinversión en transporte ferroviario. Creemos que debe haber una inversión muy rápida y obviamente necesitamos poder contar con la emergencia que nos permita contratar de manera rápida aunque obviamente auditado por organismos nacionales e internacionales para tener transparencia. Pero necesitamos tener más celeridad", enfatizó.



En este marco, puntualizó que en su cartera se está pensando en una inversión cercana a los 300 millones de dólares por año solamente en seguridad ferroviaria.



Varios diputados de la oposición, empezando por el radical mendocino Luis Petri, plantearon su preocupación por la baja en el ritmo de repatriaciones de argentinos varados en el exterior.



Ante este reclamo, el ministro reconoció que a partir del 13 de marzo, fecha hasta la cual se buscó que regrese al país la mayor cantidad de gente, hubo un cambio de estrategia conforme a la evolución de la pandemia.



Para fundamentar la posición del Gobierno argentino, Meoni explicó que "cada vez" que se trae a "alguien del exterior" eso conlleva "la posibilidad de que crezca la pandemia" de coronavirus en el país.



Señaló que "la enorme mayoría de los casos detectados" de portadores positivos de coronavirus "son viajeros" provenientes del exterior o del "entorno estrecho".



"Nosotros vamos adaptándonos a los requerimientos que nos hacen el Ministerio de Salud y Cancillería", aclaró.



No obstante, Meoni indicó que entiende "las dificultades de alguien que está varado" en el exterior y destacó que Aerolíneas Argentinas ya hizo más de 100 vuelos de repatriación y tiene programados varios más para este semana desde Cancún, Punta Cana, Bogotá y Ecuador.



A su vez, el ex intendente de Junín justificó la imposibilidad de traslado para los ciudadanos diseminados en distintos lugares del país que quieren retornar a sus respectivas provincias, y al respecto señaló que "la cuarentena hay que cumplirla cada uno en el lugar donde está" ya que "movernos significa mover el virus".



Adelantó, sin embargo, que a partir del "levantamiento administrado" del aislamiento social obligatorio que se iniciará el 13 de abril se podrá "ir trasladando" a las personas que quedaron varadas en distintas ciudades del país, sin poder regresar a sus respectivas provincias.



En ese sentido, Meoni le sugirió a las casas provinciales que comiencen a realizar padrones de las personas que están en esa situación de manera tal que se pueda ir diseñando una logística de corredores para poder garantizar esos traslados a las ciudades de origen.



"Queremos ir liberando paulatinamente distintas actividades sin que esto conlleve riesgos sanitarios en distintos puntos del país", resaltó Meoni, que detalló que junto a otros ministerios viene trabajando en un esquema de "escalonamiento" laboral, con modificación de los horarios de entrada y salida de trabajadores, para que no se concentre demasiada gente en los medios de transporte en una misma franja horaria.



NA