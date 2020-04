A partir de la semana que viene se irán "habilitando actividades" laborales

El titular de la CGT, Héctor Daer, remarcó hoy que "los empresarios con espalda tienen que hacer un esfuerzo más grande", en tanto, aseguró que se van a ir "habilitando actividades" laborales a partir de la semana que viene, aunque habrá sectores "que van a estar 3 o 4 meses sin trabajo"."La cuarentena va a seguir para muchos sectores pero tenemos que ir habilitando actividades. Los trabajadores que van a trabajar tienen que cobrar el 100% del salario, pero hay actividades que van a estar 3 o 4 meses sin trabajo", remarcó Daer.El sindicalista, en declaraciones radiales, subrayó que "aquellas actividades que no están trabajando tendrán que juntarse y ver cómo hacen para que sus trabajadores pierdan lo menos posible".En ese sentido, destacó: "Hay que mirar a SMATA que logró no perder trabajadores a cambio de negociar el 75% del salario para aquellas plantas que están paradas".Por último, opinó sobre los cacerolazos: "Me quedo con los aplausos y no con las cacerolas, a este gobierno hay que aplaudirlo por las medidas sanitarias y sociales que tomó".