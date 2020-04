Argentina hará una propuesta a los acreedores que "pueda cumplir"

"Nuestro plan de negociación con los acreedores sigue en pie y vamos a seguir adelante", sostuvo y señaló: "Vamos a hacer una propuesta que podamos cumplir".



En diálogo con Radio Mitre, puntualizó: "A mí no me interesa que la Argentina entre en default, quisiera que no entre", pero subrayó: "Lo que hace falta es que todos entiendan la situación en la que vivimos".



"Seguimos con nuestra lógica de no endeudarnos", enfatizó al ser consultado sobre la posibilidad de pedir un crédito para afrontar la pandemia.

Por otro lado, se refirió al rol de los bancos en la crisis y consideró: "Estamos en un momento en el que todo debe flexibilizarse".



"Espero que en esta instancia entiendan que deben prestarle dinero a empresas para que se mantengan en pie", apuntó y fustigó: "La dureza de algunos bancos a mí me cae mal en este momento. Me cae muy mal. Estuvieron cuatro años llenándose de plata con negocios tremendos que el Estado dejaba, estoy hablando de las Lebac y Leliq".



Con relación a la polémica generada en torno a la posibilidad de declarar de interés público todo recurso sanitario, el jefe de Estado criticó: "Como fue planteado, parecía que íbamos a expropiar las clínicas privadas".



De ese modo, explicó que la intención del Gobierno es que "si el sistema público en algún momento necesita una cama con respirador y esa cama está vacía en un sanatorio privado, que se autorice a usarla".



"Eso es todo", insistió y cuestionó que "en este país tremendista lo vendieron de otro modo".



También hizo referencia a los sectores más golpeados por la crisis del coronavirus, y resaltó: "Tenemos que resolver el tema de la hotelería y gastronomía, que son lugares en los que la posibilidad de infección, por la naturaleza del negocio, crece mucho".



"El comercio es uno de los más lastimados por todo esto", analizó y estimó: "Tal vez, podemos resolverlo con el ´delivery ´, pero de todo el comercio. Si me quiero comprar una camisa, que me la manden a mi casa".



Además, afirmó que, como presidente, debe enfrentar un "dilema" respecto de los argentinos repatriados y argumentó: "Puede hacer empezar todo de cero".



NA