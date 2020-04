Este sábado, poca gente en bancos: se amplía el horario de atención

Este es el cronograma de atención en los bancos:

En Paraná, este sábado se pudo observar una notable disminución de personas que concurrieron a los bancos. Hubo desinfección y operativos de la Policía y Bombeross Voluntarios de Entre Ríos.El panorama contrastó con la situación de ayer, con miles de personas aglomeradas en las puertas de las sucursales en plena vigencia del aislamiento obligatorio.El gerente de Banco Nación, comentó aque "La prestación del servicio durante estos días vamos a estar trabajando dos horas más de lo habitual, es decir vamos a estar atenido desde las 8 hasta las 15 horas.""Vamos a estar atiendo a las personas en las cajas, también entregando tarjetas y asistiendo al desbloqueo de las mismas", remarcó.El tesorero, de la misma entidad bancaria agregó que "Ayer atendimos alrededor de 500 operaciones en pagos, y después tuvimos muchas consultas en relación a tarjetas de débito. Le queremos recordar a las personas, que están todos los canales de comunicación habilitados y todos los cajeros de la ciudad tienen dinero".En relación a las largas filas que se pudieron observar el viernes, sentenció que "ayer atendimos alrededor de 500 operaciones en pagos, y después tuvimos muchas consultas en relación a tarjetas de débito. Le pedimos a las personas que no tienen que venir por algo urgente, que no concurra a los bancos. El viernes del total de personas que se acercó al banco, un 30% no tendría que haber venido".Una recorrida por las sedes de las entidades en la capital provincial dio cuenta de un gran despliegue policial y de bomberos voluntarios, con muchos efectivos apostados en las sucursales y las inmediaciones.En esta ocasión desde Bomberos Voluntarios, mencionaron que "este sábado, está más tranquilo, no hay tanta concentración de gente. Nosotros estamos controlando que las personas mantengan la distancia obligatoria".""Este domingo vamos a estar llevando a cabo las mismas tareas, ayudando a las personas en las colas, sobre todo a las mayores de edad. El banco va estar abierto de 7 de la mañana hasta las 15", declaró.Además se realizó la fumigación de la vereda, donde está demarcada la ubicación que debe tener cada cliente, y de los espacios de circulación de personas.Asimismo estaban presentes voluntarios de la Municipalidad de Paraná, con la consigna de sugerir medidas de prevención del coronavirus a quienes concurran a percibir sus haberes.Pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivas:Uno.