Este sábado, poca gente en bancos: hubo desinfección y operativos de policía

En Paraná el sábado amaneció con muy poco movimiento en los bancos. Hubo desinfección y operativos de la Policía de Entre Ríos.



El panorama contrastó con la situación de ayer, con miles de personas aglomeradas en las puertas de las sucursales en plena vigencia del aislamiento obligatorio.



Una recorrida por las sedes de las entidades en la capital provincial dio cuenta de un gran despliegue policial, con muchos efectivos apostados en las sucursales y las inmediaciones.



Además se realizó la fumigación de la vereda, donde está demarcada la ubicación que debe tener cada cliente, y de los espacios de circulación de personas.



Asimismo estaban presentes voluntarios de la Municipalidad de Paraná, con la consigna de sugerir medidas de prevención del coronavirus a quienes concurran a percibir sus haberes.



Este es el cronograma de atención en los bancos:



Pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivas:



- Sábado 4 de abril: 0 y 1

- Domingo 5 de abril: 2 y 3

- Lunes 6 de abril: 4 y 5

- Martes 7 de abril: 6, 7, 8 y 9

Beneficios correspondientes al mes de abril:

- Lunes 6 de abril: 4 y 5 Pensiones no contributivas

- Martes 7 de abril: 6, 7, 8 y 9 Pensiones no contributivas

- Miércoles 8 de abril: 0 Jubilaciones y Pensiones contributivas menores a 17.859 pesos.



Uno.