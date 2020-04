Avanza la idea de dividir los turnos laborales para "ablandar" la cuarentena

Política El Presidente se reunió con los principales referentes de la CGT

"Conversamos sobre la preocupación que tenemos sobre la cuestión sanitaria y también sobre cómo ponemos en coordinación con los trabajadores, los empresarios y el Estado para ir elaborando la salida paulatinamente, protegiendo a los trabajadores y generando condiciones para regresar al trabajo", sostuvo uno de los titulares de la CGT, Héctor Daer, en una conferencia de prensa en Olivos tras la reunión del pasado viernes.Por su parte,El encuentro entre la "mesa chica" de la CGT y el primer mandatario se extendió por más de tres horas y fue el primero desde que Fernádnez asumió la Presidencia, dos días después de que se mostrara con el camionero Hugo Moyano, quien tiene una tensa relación con la cúpula cegetista.Entre las medidas a tomar para que los trabajadores que hoy están impedidos de hacer sus tareas puedan volver de a poco a sus puestos, figuran las de mantener la iniciativa de que los medios de transporte sigan circulando como lo hacen actualmente, es decir sin pasajeros de a pie para evitar amontonamientos y posibles contagios allí, adelantó el otro titular de la CGT, Carlos Acuña.A su vez, se baraja que la vuelta a la actividad normal sea estructurada en turnos de no más de 20 trabajadores, también con la idea de no generar aglomeraciones.Además de Héctor Daer, Acuña y Martínez, asistieron a la reunión Andrés Rodríguez (UPCN), Antonio Caló (UOM), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Rodolfo Daer (Alimentación), Hugo Benítez (textiles) y Carlos Frigerio (cerveceros).En tanto, acompañaron al Presidente el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el jefe de asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos.Al comienzo del encuentro, Fernández hizo una introducción con estadísticas sobre cómo está evolucionando la pandemia en el país, mientras que luego los sindicalistas manifestaron su apoyo a las medidas de prevención y de auxilio financiero que desarrolla el Gobierno y detallaron el impacto económico que estaban sufriendo sus actividades por el parate económico que implicó el aislamiento.Consultado sobre si tienen miedo de que el abandono paulatino del aislamiento pueda producir contagios de coronavirus, el referente de Sanidad dijo que ante eso "hay que tomar las precauciones totales, tanto en el lugar de trabajo como en los medios de transporte" y recordó que las medidas como "el cierre de fronteras y la cuarentena" deberían mostrar resultados para ese momento."Que el Presidente tenga relación con otros dirigentes del movimiento obrero no es un tema de malestar ni nada por el estilo", respondió Daer a una consulta sobre el tema.NA