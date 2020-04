Sábado y domingo con bancos abiertos: quiénes pueden ir a cobrar

Tras la disposición del Central, cómo abrirá Banco de Entre Ríos

Economía Banco Entre Ríos extenderá dos horas su horario de atención para jubilados

Beneficios correspondientes al mes de abril

Sucedeen torno a las entidades financieras para cobrar sus haberes y prestaciones y quedaran expuestos al contagio del coronavirus, siendo que forman parte de los grupos más vulnerables a la enfermedad.En principio se barajó un horario determinado, pero para unificar la lectura de la norma en todas las provincias, luego se decidió extender dos horas al cierre habitual en cada jurisdicción.Así, por ejemplo, Banco Entre Ríos atenderá desde este sábado 4 y hasta el 8 de abril, son las que habitualmente realizan los pagos a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes y programas de ayuda social de ANSES u otro ente administrador de pagos.Lunes 6 de abril - DNI terminados en 4 y 5 Pensiones no contributivasMartes 7 de abril - DNI terminados en 6, 7, 8 y 9 Pensiones no contributivasMiércoles 8 de abril - DNI terminado en 0 Jubilaciones y Pensiones contributivas menores a 17.859 pesosLos jubilados y pensionados provinciales cobrarán de acuerdo al cronograma que ya fue dispuesto el Gobierno de Entre Ríos.Lo cierto es que tras casi dos semanas de cierre por las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio que rigen en el país hasta el 12 de abril inclusive, las sucursales de bancos volvieron a abrir el viernes y l"Los jubilados y los hermanos más necesitados son nuestra prioridad.Ya ordené a los responsables que no vuelva a repetirse lo de hoy (por el viernes)", tuiteó anoche Alberto Fernández.Mañana (por el sábado) los bancos pagarán solo a jubilados y pensionados cuyos documentos terminan en 0 y 1", posteó el presidente.