"Muchos días sin bancos, hizo que gente que no tenía por qué ir, lo hiciera"

Augusto Gervasoni

, en diálogo convía Skype, afirmó que "esta ha sido una jornada muy difícil. Creo que hay que tratar de mejorar para los días venideros, con una organización que tenga mejores condiciones para que no vaya la gente que no tenga que ir al banco. Al informarse que los bancos se abrían, la gente se agolpó sin siquiera saber si en esta jornada tenía que ir a cobrar"."Se informó que sábado y domingo también atienden los bancos. Pero acá también planteamos inconvenientes, porque entrando a la página de Anses lo único que se ha trasladado para el día de mañana las asignaciones, el beneficio extraordinario para las AUH, del embarazo, de los DNI terminados del 4 al 9. No hay otro cronograma que Anses haya pasado para sábado y domingo", recordó Gervasoni.Del mismo modo indicó que "el Banco Central nos dice que tenemos que abrir los bancos en horario normal, todos los bancos, todas las sucursales de todo el país. Es un despropósito abrir todos los bancos del país, cuando hay bancos que no pagan a jubilados ni estos beneficios".", reconoció Gervasoni. "Si bien no se da en nuestra provincia, pero muchos bancos no han distribuido las tarjetas de estos beneficiarios y generó estas largas colas", agregó.. Necesitamos voluntad política de resolver esto rápidamente, se puede hacer. Los trabajadores bancarios estamos preparados para ir a trabajar sábado y domingo, pero con una justificación clara o para salvar lo ocurrido este viernes que fue por falta de coordinación".