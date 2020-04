Coronavirus: cómo sacar un préstamo personal online en cuarentena

Cuarentena de por medio, las necesidades financieras se canalizan por los medios electrónicos. Ante la imposibilidad de facturar, muchas personas necesitan recurruir a ayuda financiera de los bancos para poder costear los gastos de la rutina.



Las entidades financieras ya tenían una estructura online disponible para sus clientes, por lo que son los usuarios menos acostumbrados a la tecnología los que encontraron una cantidad de opciones que antes no sabían que existían.



Entre todos los servicios y producto que ofrecen los bancos por medio de las vías automáticas, los préstamos personales para individuos son una alternativa buscada en tiempos en que la economía está parada.



Los créditos disponibles son los que ya estaban aprobados por las entidades según los ingresos de cada clientes, aunque cabe decir que desde que el Banco Central (BCRA) le puso un tope de 49% a las tasas que pueden cobrar las tarjetas de crédito para la financiación de saldos, estos préstamos tienen costos más altos.



La ventaja de contar con préstamo preaprobado es que, la mayoría de las entidades, lo otorga en el mismo momento en que se solicita. Incluso, los grandes bancos los otorgan las 24 horas y los 365 días del año con acreditación inmediata.



Pedirlo es fácil, se elige la sección o la pestaña que diga "créditos" o "préstamos"; luego el cliente se encontrará con el importe máximo al que puede acceder y también la cuota máxima que podría pagar.



La banca online ofrecía opciones que hoy son más exploradas por la cuarentena.



El siguiente paso es elegir el plazo; hay distintas tasas según la cantidad de meses que se eligen, siendo siempre el mínimo los tres meses. Existe la opción de devolver el monto en una cuota, pero esos son los "Adelantos de sueldo", y no un préstamo personal.



Otra decisión a tomar es qué tasa elegir, si fija o variable. La tasa fija mínima es de 55%, aunque en general está más cerca del 100%, a lo que además hay que sumarle los gatos. En defintiva, si el cliente tiene más de un banco deberá comparar el Costo Financiero Total de cada uno y sacarlo en el que cobra menos.



En cuanto a la tasa variable, es una combinación de una tasa fija más el ajuste por UVA, un indicador atado a la inflación. Es una buena idea solo cuando la expectativa es que va a bajar el porcentaje al que crecen los precios. Y con la pandemia como incertidumbre adicional, es muy difícil saber de cuánto va a ser el IPC en los próximos meses.



También se puede elegir la fecha en que vencerá la primera cuota: las opciones son entre los 30 y los 90 días. No obstante, hay que tener presente que si es superior al mes, esa primera cuota será más alta, por única vez. Los bancos suelen discriminar la primera cuota de las siguientes, para que el cliente lo tenga claro.



El paso final es aprobar el crédito, pero antes hay que revisar la operación, porque tanto si se solicita por web o por aplicación del celular, el préstamo se concreta en el momento, el dinero se acredita en la cuenta y no hay manera de dar vuelta la transacción.



Ya con el dinero disponible, se puede mover la suma de forma electrónica o retirala por cajero, según el monto que permite cada banco; hace algunos días los límites de extracción se ampliaron.



