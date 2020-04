Advierten que el comercio pierde $10.500 millones por cada día de cuarentena

El presidente de la CAME, Gerardo Díaz Beltrán, advirtió que este es el "peor momento para pensar en la rentabilidad, y menos para especular en salvarse solos u obtener ganancias de la tragedia".



"Frente la profunda crisis económica, las pymes exigen que actúen con responsabilidad y sensatez", señaló Beltrán, quien acusó a los bancos de "cortar la cadena de pagos rechazando cheques".



La entidad advirtió que el comercio pierde $10.500 millones por cada día de cuarentena y señaló que el stock de cheques en poder de los bancos llega a los $ 220.000 millones, el 40% del cual vence en abril.



La entidad pidió que los bancos autoricen descubiertos en cuenta corriente para cubrir los cheques y que las tasas no superen el 20% anual, que es la de referencia que ofrece la banca pública.



Reclamó, además, que el Banco Central adecue las normativas para posibilitar esa operatoria y garantice los fondos para que pueda sostenerse la cobertura de cheques.



LA CAME exigió también que los bancos garanticen la "rapidez para dar los créditos que autorizó el Gobierno" a tasas bajas para capital de trabajo.



Díaz Beltrán lamentó que "ante la agonía de las pymes los bancos no muestran ningún gesto solidario para salvaguardar al sector más importante generador de empleo privado".



Advirtió que las pymes "necesitan apoyo económico y no especulación", y sostuvo que si las empresas quiebran el Estado "deja de recaudar para poder dar batalla a la pandemia destinando fondos al sistema de salud".