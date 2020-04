Siete países sudamericanos fijan pautas para garantizar el tránsito de alimentos

Los ministerios de Agricultura de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú, que forman parte del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), dieron a conocer una serie de recomendaciones sanitarias con el objetivo de mantener el normal flujo de productos agrícolas y alimentos.



El propósito es permitir operaciones de comercio internacional en el transporte de cargas, así como también velar por la salud y prevención del personal involucrado.



Las recomendaciones son las siguientes:



1. Desinfectar el interior de las unidades de transporte, en especial las superficies de contacto (volante, manijas de puertas, etc.), en cada cruce de fronteras. Las empresas transportistas deberán proporcionar a sus conductores y acompañantes, kits que contengan máscaras, alcohol en gel (70 por ciento), guantes, termómetro, desinfectantes para la profilaxis de la cabina y bolsas de residuos, según las disposiciones de las autoridades sanitarias nacionales en el marco de las recomendaciones de la OMS.



2. Reforzar la difusión a nivel interno de buenas prácticas de higiene para todos los conductores y sus ayudantes, que transportan insumos para la producción de alimentos, productos agrícolas o alimentos. Lo mismo se aplicará para el personal involucrado en la recepción de los productos antes mencionados.



Las buenas prácticas incluyen las siguientes pautas:



a. Si se traslada más de una persona en la cabina, se recomienda el uso de una mascarilla de tiempo completo, con cambio cada tres horas. En caso de viajar individualmente, la mascarilla se debe utilizar cuando se interactúa con otros;



b. Aplicación de alcohol en gel frecuentemente en las manos; y en especial antes de subir al camión, después de recibir documentos o dinero durante el trayecto y en la carga y/o descarga;



c. Al regresar a la empresa, salir del vehículo y lavarse las manos, los brazos y la cara con agua y jabón; rociar o pasar un desinfectante por las suelas de los zapatos antes de ingresar en un nuevo sitio;



d. Mantener una distancia segura (preferentemente dos metros) entre las personas en los lugares de descanso y evitar las multitudes;



e. Se recomienda monitorear la temperatura corporal con frecuencia.



En tanto, para operadores de vehículos de carga y entregas de material, las medidas son:



1. Ingresar al patio solo en el momento de la carga;



2. El conductor no debe abandonar el vehículo;



3. A los conductores de contenedores refrigerados se recomienda que no salgan de las cabinas;



4. Usar alcohol en gel en las manos antes y después de la entrega / eliminación de documentos;



5. Recomendar el uso de baños para los conductores y sus ayudantes solo en el área de estacionamiento externa de camiones. Mantener la limpieza y desinfección de baños para uso de transportistas y personal de apoyo. (Agrovoz)