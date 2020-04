Buque extranjero inicia la operatoria portuaria en Concepción el Uruguay

Economía Extreman medidas de prevención por buque que amarrará en Concepción del Uruguay

"Hace aproximadamente un mes y medio se encuentra trabajando en Argentina, en aguas juridiccionales argentinas. Carga y descarga mercadería desde Bahía Blanca hacia Buenos Aires, de Buenos Aires a San Nicolás y de ahí viene para acá. Hace un mes y medio, es decir el equivalente a 3 cuarentenas, que está en el país", dijo el presidente del Ente Portuario uruguayense, Marcelo Gay Balmaz sobre la llegada del Kiwi Trader.Respecto a la tripulación que llega en la embarcación, aclaró que "ellos no hacen tierra, no bajan. Es una población que está aislada", y remarcó que no es que está viniendo de Hong Kong a Argentina, sino que están en el país desde mediado de febrero.Consultado por las medidas de seguridad que van a tomar para prevenir casos de CoVid-19, Marcelo Gay Balmaz aclaró que cumplen con el protocolo de Vías Navegables, y ejemplificó "en recalada (cuando el buque está subiendo) prefectura aborda y hace mediciones de temperatura corporal. Posteriormente, si no hay casos sospechosos, amarra el buque y Sanidad de frontera hace otro control de temperatura".Posteriormente, desde el puerto se toman otras medidas: nadie de la tripulación puede bajar y ningún trabajador puede subir. "Hoy los tramites entre las navieras y el capitán del buque se está haciendo online, algo que se puede hacer y se está haciendo", destacó.Con respecto al personal en tierra, se va a trabajar con un 40% menos de gente para mantener la distancia entre los operarios que estén trabajando. Y todos los que ingresen pasan por controles de Sanidad de frontera con Prefectura y también se les hacen controles de temperatura corporal."Van a trabajar con elementos de protección personal como guantes, barbijos y protectores oculares para minimizar la posibilidad de contagio", dijo el funcionario en diálogo con Somos Noticia.Además "se van a desinfectar ruedas de camiones y los choferes tendrán como higienizarse".La Seccional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) remarcó la importancia que el puerto uruguayense vuelva a trabajar con el arribo de un barco, aunque le exigió a las autoridades "control, observancia y cumplimiento" de todos los requisitos y protocolos existentes para prevenir el coronavirus.El gremio pidió a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que se cumpla con los protocolos sanitarios establecidos por la OMS?ante la llegada de este buque extranjero al puerto uruguayense para cargar madera. El barco, no obstante, destacó ATE para tranquilizar a la población, "desde hace más de un mes se encuentra operando en Argentina"."Si se cumplen con todos los puntos para controlar el buque; si cada parte hace lo que tiene establecido hacer, no tenemos por qué tener temor ante la llegada de un buque, ya que es una buena noticia para las familias de los operarios que tendrán unos días de trabajo en la carga del barco", concluyó destacando el secretario general de ATE, Uruguay, Adrián González.Mariano Castro, jefe de Prefectura del Puerto Concepción del Uruguay, también se refirió a la llegada del Kiwi Trader."Para todos nuestros vecinos, para que se queden tranquilos y transmitirles cuál es la función específica de la Prefectura Naval, en este caso en particular no solo brindar la seguridad técnica del buque, como siempre lo hacemos, sino también, aplicar estrictamente un protocolo que aprobó el IPPEr, el cual incluye la tarea específica de este buque que viene a cargar troncos de madera a granel".Respecto al buque señaló que "no viene de un puerto extranjero, este barco ingresó al país el 2 de marzo, con todos los controles que se le realizan en el kilómetro cero, donde interviene Sanidad de Frontera, que es el organismo competente, donde el capitán mediante una declaración jurada brinda la información de sus tripulantes, específicamente la temperatura de cada uno de ellos. Posteriormente ese barco operó en el Puerto de Bahía Blanca donde el 24 de este mes, se fue a San Nicolás". Castro concluyó que "esa tripulación está más aislada que nosotros". (La Calle)