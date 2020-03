El Procrear seguirá su proceso de relanzamiento de manera virtual

El Programa de Crédito Argentino (Procrear) seguirá funcionando de forma virtual en todas sus instancias de solicitud y adjudicación para no detener el proceso de relanzamiento de este plan para contribuir a atender necesidades habitacionales de la población pero también a impulsar a la construcción.Así lo aseguró la Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, al señalar que el Procrear seguirá funcionando de forma virtual en el marco de las restricciones vigentes por el aislamiento social obligatorio."Seguiremos virtualmente con las adjudicaciones, sabiendo claramente que las familias no pueden trasladarse a conocer las unidades", dijo la ministra al entender que si bien "no se están entregando físicamente las viviendas, el proceso continúa".Según se anticipó, se ampliará una línea para construcción y refacción de viviendas en 2020 (línea ya conocida) con 100.000 préstamos individuales para construcción, ampliación y refacción.A la vez se lanzará una nueva línea de rápida implementación destinada a pequeñas refacciones y mantenimiento hogareño, mediante 200.000 créditos de hasta $30.000 cada uno.