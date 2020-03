CAME propone implementar la "Billetera Virtual" en todos los comercios del país

Ante la imperiosa necesidad por el parate económico, tras la pandemia del Covid-19, desde CAME sugerimos que los comercios de todo el país acepten la instalación del sistema de pago de "Billetera Virtual". De esta manera, tanto los clientes como los comerciantes no tienen contacto con medios físicos como billetes, monedas y tarjetas de débito o crédito.



Esta propuesta tiende a impulsar las ventas online de las pequeñas y medianas empresas, especialmente en el contexto actual en el que hay que evitar el contagio del coronavirus. En este sentido, este tipo de implementación es una medida justa para cuidar la salud de todos los argentinos, sobre todo los de mayor riesgo, sin dejar de lado el aspecto económico.



Cabe destacar que, mediante esta modalidad de pago, una vez efectuada la compra todos los comprobantes aparecen en el mismo momento en celulares o computadoras vinculadas para seguir manteniendo la declaración de las mismas, evitando así el uso de billete de papel.



Ante esto, y como ejemplo, CAME desarrolló su plataforma CAME Pagos que permite a un usuario generar su propia cuenta digital para enviar y recibir dinero desde y hacia cualquier cuenta bancaria. También se puede recibir pagos con todo tipo de tarjetas de débito y crédito, de manera presencial con un dispositivo POS y a distancia con un botón de pago que puede compartirse por Whatsapp o mail. Además, habilita para efectuar y recibir pagos con QR, entre otros servicios. Las operaciones implican una comisión del 1%, siempre al comercio, mientras que si se paga con débito el porcentaje es del 1,9% y con tarjeta de crédito es 2,9%.