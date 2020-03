AFIP detectó precios abusivos en 80% de las fiscalizaciones durante cuarentena

Faltante de alcohol en gel

La AFIP realizó 1.860 fiscalizaciones en todo el país, y si bien detectó "precios abusivos" en 8 de cada 10, dispuso 9 clausuras desde la vigencia del aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno para atenuar el contagio de coronavirus.A pesar del bajo nivel de clausuras, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, dijo que serán "implacables contra quienes pongan precios abusivos".Las inspecciones se produjeron ante la larga lista de denuncias que vienen realizando las entidades de defensa del consumidor y los usuarios por subas de precios en medio de la pandemia.En especial por el notorio desabastecimiento de alcohol en gel y otros productos derivados que se usan para desinfectar, un hábito clave para contener el contagio del COVID-19.Según una recorrida realizada hoy por la agencia NA en grandes farmacias de la Ciudad de Buenos Aires, cadenas como Farmacity no tenían stock de alcohol en gel, barbijos y toallas antibacteriales, y también habían desaparecido de las góndolas sus tradicionales jabones líquidos de elaboración propia.Además, en las farmacias recorridas de los barrios de Caballito, Almagro, Flores, Floresta y Balvanera, donde se encuentra Plaza Miserere en la zona del Once, las farmacias no tenían barbijos ni alcohol, y reportaban un muy bajo stock de alcohol en gel.Las fiscalizaciones de la AFIP, realizadas junto a personal de la Secretaría de Comercio Interior, alcanzaron a 795 farmacias, 1.050 autoservicios y supermercados, 13 fábricas de alcohol en gel y 2 empresas productoras de barbijos.Según informó la AFIP, los inspectores aplicaron apenas 9 clausuras preventivas a farmacias, supermercados y autoservicios.El comunicado oficial indica que "todas las cadenas de supermercados y mayoristas fiscalizadas a lo largo de la semana pasada registraron irregularidades en alguno de sus locales"."Los inspectores de la AFIP detectaron precios abusivos en 8 de cada 10 fiscalizaciones y en la mayoría de los casos, las irregularidades fueron corregidas en el momento", informó la AFIP.El organismo señaló que en los primeros diez días de vigencia del aislamiento social debido a la crisis del coronavirus, en la Ciudad de Buenos Aires se clausuraron apenas una farmacia en el barrio de Paternal y un hipermercado mayorista en Parque Avellaneda, por no respetar el régimen de precios máximos.En Salta los inspectores de la AFIP clausuraron 2 farmacias por precios abusivos en el alcohol etílico y el alcohol en gel y en el Chaco otra que vendía a precios excesivos barbijos y alcohol en gel.El informe de la AFIP señala que en Catamarca se clausuraron un supermercado y dos autoservicios que no respetaban los precios máximos y en Neuquén un autoservicio, por la misma causa.La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, señaló que los operativos son "fundamentales para ponerle un límite a los abusos y garantizar el acceso a los alimentos y productos como alcohol en gel, barbijos y desinfectantes"."Vamos a ser implacables con quienes pongan precios abusivos o escondan mercadería, porque la única forma de atravesar esta crisis es con un Estado activo y presente para cuidar el bolsillo y la salud de todos los argentinos", prometió.Hubo 9 clausuras preventivas en diez días. En la Ciudad de Buenos Aires se registraron 2 clausuras: una farmacia en Paternal por precios abusivos en el alcohol en gel y un hipermercado mayorista en Parque Avellaneda que no respetaba los precios máximos y se negó a corregirlos (recién lo hizo al día siguiente).En Salta los inspectores de la AFIP clausuraron 2 farmacias por precios abusivos en el alcohol etílico y el alcohol en gel. En Chaco también se clausuró 1 farmacia que vendía a precios excesivos barbijos y alcohol en gel.En Catamarca se clausuraron 3 establecimientos: un Supermercado y dos autoservicios que no respetaban los precios máximos de referencia y no accedieron a corregirlos. En Neuquén se clausuró 1 autoservicio por precio excesivo y el mismo comercio procedió al cierre de sus cinco sucursales hasta retrotraer los precios conforme a la normativa.Los listados de productos y precios fueron elaborados por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo establecen siete rubros a relevar durante los controles: 1) almacén, 2) limpieza, 3) perfumería, 4) artículos para bebés, 5) bebidas, 6) lácteos y 7) artículos de higiene y cuidados.