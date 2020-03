Heladeros artesanales atraviesan una "dramática emergencia económica"

La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) advirtió por la crítica situación del sector, sin precedentes, en el marco de la emergencia sanitaria por la avanzada del coronavirus.



"Estamos atravesando una dramática emergencia económica. Más del 90 % del sector, a nivel nacional, se encuentra sin actividad y estamos preocupados, pensando en las complicaciones del presente, y en las dificultades que en un futuro próximo pudieran presentarse", explicaron desde la entidad que representa a las auténticas heladerías artesanales de todo el país.



Ante la situación de prórroga en la cuarentena obligatoria, subrayaron que "las heladerías no sabemos con qué recursos vamos a afrontar nuestras responsabilidades".



"Hoy tenemos cerrados nuestros locales, por lo que nuestras ventas son nulas, salvo algún que otro colega que puede llegar a generar algo de ingresos a partir del servicio de delivery", indicaron, para luego dar cuenta que no facturan, "por lo que nada es suficiente para afrontar en lo inmediato el pago de salarios, alquileres, impuestos y servicios de un sector que en el mes próximo iniciará su temporada baja, lo que agrava cualquier pronóstico".



Asimismo, y a diferencia de otras actividades, "sufrimos un impacto agregado que fue el de perder la mercadería fresca, elaborada para la venta del día".



"En las heladerías, a la dramática retracción de las ventas por los efectos de la cuarentena y la normativa consecuente, se le suma el efecto producido por la drástica caída del turismo, dado que la gran mayoría de las heladerías de todo el país dependen también del consumo turístico, uno de los primeros rubros que sintió la parálisis", añadieron.



"Sin perjuicio de reconocer el esfuerzo de las autoridades en general, y apoyando las medidas de salud pública que se han tomado", consideran que "es urgente tomar decisiones y acciones que la gravedad de la situación está requiriendo" ya que las PyMES aún no han sido beneficiadas con ninguna medida.



Así las cosas, tal y como ya lo solicitaron desde otros rubros como pizzerías y librerías, piden que los bancos o entidades financieras otorguen créditos a tasa cero para el pago de sueldos y otras necesidades del sector, con tramitación ágil para acceder a los mismos y que reduzcan al mínimo sus tasas de interés por los próximos tres meses para cualquier otro crédito o endeudamiento bancario.



También que los organismos oficiales de contralor (AFIP, AGIP y Rentas provinciales), posterguen vencimientos de impuestos, otorguen planes de facilidades de pago a tasa cero con periodos de gracia para el pago de la primera cuota, eximición de tasas y servicios municipales y provinciales y postergación de vencimientos de los servicios esenciales que afectan directamente a la actividad hasta septiembre/octubre 2020, cuando se reinicia la temporada.



"Si esto no sucede, estamos convencidos que la gravedad de la situación generará el colapso y la interrupción de la cadena de pagos, con las consecuencias que todos conocemos. Expresamente solicitamos la mayor ayuda económica posible, para evitar empeorar aún más la profunda crisis que está sufriendo la población en su conjunto", sentenció la AFADHYA.