Fernández: "No hay que caer en el falso dilema de es la salud o es la economía"

El presidente Alberto Fernández, en la conferencia de presa que llevó adelante este domingo, en al cual confirmó la extensión del aislamiento, les habló a los empresarios y subrayó que va a "ser duro con los que despiden gente" en medio de la pandemia del coronavirus, y al respecto consideró que "llegó la hora de ganar menos" dinero."Voy a ser duro con los que despiden gente. Si algo tiene que enseñarnos la pandemia es la regla de la solidaridad. Aquí nadie se salva solo", sostuvo el jefe de Estado.Sobre la situación económica, dijo que "tenemos que enfrentar un problema, que está instalado a nivel mundial, que es la escasea para al adquisición de insumos críticos, estamos trabajando mucho para conseguir lo que nos hace falta", y agregó "tenemos en desarrollo la solución de los respiradores artificiales construidos en la argentina".El Jefe de Estado, aseguró que el Gobierno no está "descuidando la economía" y pidió no caer "en el falso dilema de salud o economía"."No estamos descuidando la economía, estamos haciendo muchas cosas por la economía, no solo para los las empobrecidos, sino ayudando a la pequeña y mediana empresa, con el ingreso familiar de emergencia, la suspensión de las contribuciones patronales, los créditos de emergencia"."Le garantizamos a todas las empresas una nómina salarial, como crédito que pueden disponer de ese dinero a una tasa del 24%".