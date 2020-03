El gobernador Bordet recortó al 50% el salario de los funcionarios políticos

Aseguró que "en épocas de restricciones, donde mucha gente la está pasando mal, los funcionarios y quienes estamos a cargo de llevar adelante la administración y trabajar justamente en la solución de los problemas, debemos dar el ejemplo y tenemos que tener un auto limitante".



Dijo que "invitamos a los demás poderes, tanto Legislativo como Judicial, Tribunal de Cuentas, otros entes y organismos descentralizados a tomar el mismo criterio".



Subrayó, que "no podemos pedir sacrificios si este sacrificio no empieza por casa" y en este sentido, dijo que "hay una realidad que es muy crítica desde el sector público y privado, y en esto tenemos que trabajar mancomunadamente". En detalles El Decreto Nº 486 del 27 de marzo de 2020, del Poder Ejecutivo que lleva la firma del gobernador Gustavo Bordet, fija:



En el Artículo primero, dispone un porcentaje de descuento de 50 por ciento aplicable al sueldo de las autoridades superiores y personal superior fuera del escalafón, y de todos los funcionarios cuyos salarios no se encuentren establecidos en una norma de superior jerarquía.



En el Artículo segundo, exceptúa de las disposiciones del artículo anterior a los funcionarios y autoridades de los Ministerios de Salud y Desarrollo Social, de la Policía, y del Servicio Penitenciario que se encuentran afectados de manera directa a la atención del estado de emergencia sanitaria de cualquiera de sus modalidades.



Además, invita a los poderes Legislativos y Judicial, al Tribunal de Cuentas, a los organismos autárquicos, autónomos, descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes regulares como así también a funcionarios y autoridades no alcanzados por la presente disposición, y a los municipios de la provincia a adherir a lo establecido en este decreto.