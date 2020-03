Congelarán alquileres y créditos hipotecarios por 180 días

Política Se suspenden los vuelos de repatriación de argentinos varados en el exterior

Ayuda a los más vulnerables

La posible extensión del aislamiento

El tránsito y el cumplimiento de la cuarentena

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que enviará al Congreso un proyecto de ley para congelar alquileres y créditos hipotecarios por 180 días , ante la crisis provocada por la pandemia de coronavirus . Además, el proyecto incluirá la prohibición de los desalojos."Ojalá que este virus haya servido para darnos cuenta de lo que podemos hacer juntos. Si la política se vuelve menos egoísta y miserable podemos lograr cosas importantes. Frente al miedo, todos nos unimos", aseguró el primer mandatario. "Si la sociedad no acompaña, la pelea es inútil", afirmó el Presidente.Suspensión temporal de los regresosEl mandatario aseguró que "por ahora los regresos" al país "están suspendidos" y les pidió a los que permanecen fuera de la Argentina que esperen.Fernández les pidió a los sectores más vulnerables de la sociedad que "esperen", que "a todos les va a llegar la ayuda", y adelantó que analizó con curas villeros, en una reunión en la Quinta de Olivos, que están viendo la forma de "llevar más comida a los hogares"."Lo que tienen que entender los sectores más humildes es que no pueden hacer changas, pero que nos estamos ocupando de ellos, les pido que esperen, que a todos les va a llegar la ayuda".El Presidente aseguró que "si es necesario" va a prolongar la cuarentena, porque "entre la economía y la salud", prioriza la salud.Además, dejó claro que el problema no es "hasta cuándo" el aislamiento, sino "que el riesgo termine".El mandatario señaló además que "hoy hay más de 200.000 personas trabajando" en la Capital Federal, con permiso, "122.000 del área de salud y seguridad" y "100.000 de la industria alimenticia, supermercados, negocios de proximidad y estaciones de servicio".En ese sentido, dijo que "tenemos que esperar 200.000 personas" circulando por la ciudad de Buenos Aires, mientras que"habitualmente se mueven 9 millones de personas".El Presidente condenó a '¨los personajes" como el surfer detenido hoy en Ostende por evitar el aislamiento social, preventivo y obligatorio tras regresar de Brasil por la "desaprensión" hacia el resto de la sociedad."A los idiotas les digo que la Argentina de los vivos se terminó", afirmó el jefe de Estado