El jueves se reanudará la acreditación de cheques trabados por la cuarentena

El Banco Central dispuso que desde este jueves se reanude la compensación y acreditación de cheques, que iba a mantenerse suspendida hasta la semana próxima por la vigencia de la cuarentena en el marco de la pandemia del coronavirus.



La decisión de reanudar el "clearing", reclamada por el sector empresarial, en especial las pymes, apunta a garantizar el pago de sueldos y a los proveedores.



El objetivo es evitar una ruptura en la cadena de pagos, confiaron a la agencia NA fuentes del sector financiero y de la UIA.



Mediante la comunicación A 6944, el BCRA habilitó la compensación automática de cheques depositados por sectores críticos como supermercados, estaciones de servicio y transporte público, entre otros.



La autoridad monetaria tuvo en cuenta, además, el impacto que tiene sobre la actividad bancaria el fin de semana largo.



La urgencia estaba también fundada en que el lunes y martes próximo serán feriados y, de nuevo, no habrá actividad financiera.



Así, el BCRA dispuso que como entre el 20 y el 25 de marzo inclusive no habrá compensación electrónica de cheques, las sesiones de compensación se reanudarán el 26.



"Este lapso de días no computará para el vencimiento del plazo de 30 días para la presentación de los cheques", aclaró la entidad presidida por Miguel Ángel Pesce.