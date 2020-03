El Estado pagará en abril $10 mil a trabajadores informales y monotributistas

Se trata de un Ingreso Familiar de Emergencia por la situación generada por la pandemia del coronavirus -que podría extenderse otro mes "si las circunstancias lo ameritan"- y los beneficiarios deberán inscribirse en la página web de ANSeS.



Allí, quienes estén alcanzados por la medida deberán colocar la cuenta bancaria -si es que tiene- y declarar que no poseen otro ingreso ya que no alcanzará a quienes perciben una jubilación o pensión, ni tengan otras percepciones o algún tipo de renta financiera.



Así lo comunicaron en una breve conferencia de prensa en la Residencia Presidencial de Olivos, los ministros de Economía, Martín Guzmán, y Trabajo, Claudio Moroni.



Al iniciar la rueda, Guzmán reiteró que la prioridad del Gobierno "es la salud de la gente" y reconoció que por la situación pandémica "la actividad se va a resentir".



"Las medidas tomadas para enfrenta la pandemia deja a mucha gente que depende de la demanda en una situación de angustia y desesperación", consideró el titular del Palacio de Hacienda.



Dijo que el propósito es "asegurarnos que esta gente esté cubierta" y afirmó que la Argentina es "el único país que está adoptando medidas en tres direcciones: proteger el trabajo, extender el seguro de desempleo y bonos para beneficiarios de AUH y jubilados".



Después del ministro de Economía, Moroni afirmó que el Estado está "llegando al sector que en esta situación de emergencia no tiene ninguna posibilidad de seguir con su trabajo".



"El sistema va a ser muy simple, va a haber una página donde inscribirse en 10 ó 15 días; será para los argentinos nativos o naturalizados, o residentes legales", precisó el funcionario.



Esa medida se inscribe dentro del paquete anunciado la semana pasada dirigido a pymes, que incluyó seguro de desempleo, salarios a cargo del Estado, precios máximos y un nuevo plan Procrear y de obras públicas.



En diversas entrevistas realizadas entre domingo y lunes, el presidente Alberto Fernández anunció la puesta en marcha de estas medidas y sostuvo que el Gobierno va a "gastar todo lo que sea necesario" para ayudar a los sectores más vulnerables.



Del universo total de monotributistas de alrededor de 3,6 millones, casi dos millones están empadronados en las categorías más bajas, que serán los beneficiarios de los $10 mil.



En cuanto a los trabajadores informales, se estima que alcanzan al 30%, equivalente a un millón en todo el país.