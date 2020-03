Darán una suma fija a monotributistas y trabajadores "independientes"

Economía Anunciaran este lunes un plan de precios máximos para frenar los aumentos

Es un universo inmenso, 4 millones de personas, trabajadores del "día a día" a los que la cuarentena por el coronavirus les pega directamente en el bolsillo: un pintor, una profesora particular, un taxista, un peluquero, una comerciante, una niñera o un parquero. Los que hacen changas y los trabajadores independientes.Alberto Fernández anunciará este lunes medidas "de alivio" para ese sector.El monto lo analizan el presidente con los ministros de Economía Martín Guzmán y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero."Son trabajadores y trabajadores cuentapropistas, que viven el día a día, y se ven muy afectados por las medidas de aislamiento" explicaron a Clarín desde el Gobierno. "La decisión es acompañarlos", puntualizó a fuente oficial.La decisión se formalizará este lunes y consistiráEl informe oficial estima un universo de 4 millones de personas aunque el dato fino, por tratarse en muchos casos de sectores informales, se terminará de definir con los días. Es probable, incluso, que haya una especie de "censo virtual" para incorporar trabajadores que no están registrados.La semana pasada, el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo y el titular del ANSeS; Alejandro Vanoli, anunciaron medidas para jubilados y beneficiarios de programas sociales. Luego, Guzmán y Kulfas, detallaron un plan para sectores productivos, PyMEs, con créditos y ayudas para el pago de salarios.Faltaba el universo que transita entre esos dos grandes grupos: los que tienen empleos estables y los que reciben asistencia del Estado a través de jubilaciones, planes o pensiones.Hay, en gobierno, una pauta general: "El objetivo es que no se pierdan puestos de trabajo" dijo, optimista, un funcionario aunque se lo puede traducir como que se pierdan los menos posible.Hay, en paralelo, una serie de medidas globales respecto a servicios públicos. La semana pasada, Cafiero se reunió con las empresas de telefonía y acordó que retrotraigan al precio de noviembre los valores del servicio prepago -que usan 35 millones de cuentas- y de la telefonía fija.Esta semana habrá, además, conversaciones con empresas de electricidad y gas para acordar medidas para los sectores más vulnerables. Una posibilidad sería postergar los vencimientos para los jubilados.En Gobierno se muestran conformes con los resultados durante los primeros días de aislamiento obligatorio, "cuarentena" dispuesta mediante un DNU el jueves por la noche que comenzó a regir el viernes a las cero horas.El domingo el presidente y su equipo más cercano consideraron, a partir de ese balance, que no es necesario dictar el "estado de sitio", un pedido realizado por varios gobernadores que reclaman tener mayor margen de acción policial para garantizar que no haya circulación ciudadana.Este lunes, en Olivos, el presidente recibirá a los 24 intendentes del conurbano, del oficialismo y de la oposición, para pedirles que unifiquen los controles en los municipios.En gobierno dicen que hay posturas diferentes, algunos distritos tienen controles estrictos y fuertes y otros son laxos. Fernández los a recibir junto a su jefe de Gabinete y este domingo invitó a Axel Kicillof, el gobernador bonaerense.El encuentro será a las 11 AM en la quinta presidencial, residencia en la que se instaló definitivamente el presidente y de la que sale solo cuando es imprescindible, explican a su lado.Las últimas dos ocasiones que dejó Olivos fue en helicóptero para fiscalizar unas obras en hospitales y para evaluar la marcha del operativo cerrojo.