El presidente le prometió a los monotributistas que "no los vamos a abandonar"

El presidente Alberto Fernández prometió que "a partir de mañana van a tener una respuesta" unos 7 millones de monotributistas y trabajadores informales que hacen changas, afectados por el aislamiento obligatorio a raíz de la pandemia por el coronavirus.En declaraciones al canal Telefe, Fernández sostuvo que para esos "sectores más desamparados, la respuesta va a llegar", aunque no dio precisiones sobre las medidas.En tanto, afirmó que habrá una "revisión de cómo funciona la economía" a partir de la pandemia, y expresó: "La economía se frena y el Estado tiene que dar respuesta"."Vamos a tener un parate en la economía. A algunos ese parate los priva de un sueldo, ahí va a estar el Estado presente", garantizó Fernández.Respecto del sector empresarial, el mandatario dijo que con la pandemia "tal vez ganen un poco menos".La semana anterior, el ministro de Economía, Martín Guzmán, junto con su par de Desarrollo Productivo, anunciaron una batería de medidas para aliviar el peso de la crisis ante una recesión más profunda.Muchas de estas iniciativas no abarcaron a los trabajadores autónomos, monotributistas, desempleados o precarizados que dependen del "día a día" y eso provocó el pedido de este sector de recibir una ayuda por parte del Estado ante no poder trabajar por "fuerza mayor".Monotributistas organizados enviaron una carta al ministerio de Trabajo para solicitar, entre otras medidas, la exención del pago del impuesto al monotributo y un "seguro de desempleo" durante el tiempo que dure la cuarentena.