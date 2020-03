Estiman que los precios de la carne bajarán por la incertidumbre

Miguel Schiaritti, presidente de CICCRA se manifestó hoy sobre el panorama que se estipula en el corto plazo sobre el precio de las carnes en el mercado interno. "Hay una inestabilidad en el mercado muy importante producto del cese de comercialización, las lluvias y el coronavirus. Todo esto hace que los precios hoy hayan pegado una estampida, aunque estipulamos desde CICCRA que a corto plazo van a caer por dos cuestiones: el poder adquisitivo del asalariado sigue siendo escaso y entonces no hay demanda de consumo interno. Por otro lado, la carne que se vende en restaurantes dejó de venderse. Las parrillas están vacías, por ende se está vendiendo menos carne".



Al mismo tiempo, Schiaritti reflexiona: "A esto debemos sumarle que los compradores del exterior tienen el mismo problema. En el exterior la carne no se consume en el exterior, sino en locales de restauración. Como existe una cuarentena fuerte en compradores importantes de nuestras carnes, ya hay algunos pedidos de no embarcar. Esto va a generar una sobreoferta de carne en el corto plazo que también va a generar una caída de precios en el mercado interno".



Para finalizar, el presidente de CICCRA analiza: "Por otro lado, tanto en la industria de exportación, como de consumo, el 95% de los industriales están tomando las medidas necesarias y extremándolas para evitar cualquier tipo de contaminación en los productos. No sólo por el bienestar de la comunidad, sino en mantener su negocio estable. Si se enferma un trabajador con coronavirus van a tener que cerrar su fábrica y no quieren eso. Todos los frigoríficos están tomando las medidas correctas".