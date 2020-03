Comerciantes de Paraná advierten una caída en las ventas de hasta el 10%

Sociedad El Sindicato Empleados de Comercio pide extremar la precaución en los locales

Integrantes del Cámara Comerciantes del Microcentro de Paraná manifestaron su preocupación por la falta de medidas de protección para el sector, tanto para evitar la propagación del coronavirus, como para hacerle frente a sus consecuencias."La situación es de una gravedad extrema. El primer desamparo que tenemos los privados en este momento es que desde el Estado no se ha dado una orden de cierre o no de la actividad comercial; estamos como en un terreno pantanoso, por el que la venta de nuestros productos cayó hasta un 10%", advirtió auno de los socios del Centro Comercial de Paraná, Jorge Escarneri.Y continuó: "Nuestro personal está con miedo, nos dice que por sus hijos y sus padres, no quiere venir a trabajar. Y a nosotros no nos dan una solución sobre cómo afrontar esta situación"."Tras los asuetos en el ámbito municipal, provincial y nacional, nosotros tenemos que seguir exponiendo a las pocas ventas con toda la carga social que tenemos", se preguntó al apuntar que "no nos han llegado ni directivas sobre qué hacer, ni medidas sobre cómo cuidarnos".