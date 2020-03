El dólar "turista" anotó la primera caída en ocho jornadas

De esta manera, el billete se desacopló del Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa ascendió 14 centavos a $63,18 en coincidencia con el ajuste dispuesto por la autoridad monetaria en su postura de venta.



Los mínimos se anotaron en los $63,175 con la primera operación pactada, trece centavos arriba del último cierre, producto de puntuales órdenes de venta que abastecieron los pedidos de compra iniciales que no requirieron de la intervención oficial (algunos operadores, por el contrario, estimaron que la autoridad monetaria vendió u$s30 millones).



La demanda por cobertura estuvo activa en la primera parte del día y sus necesidades fueron atendidas por algunos ingresos desde el exterior que se acoplaron al nivel fijado por el Central. Los máximos, en este sentido, se anotaron en los $ 63,18, un rango que permaneció casi invariable hasta el final de la sesión, cuando algunos ingresos genuinos recortaron mínimamente los máximos de la jornada.



En este contexto, el volumen operado descendió 23% a u$s167 millones.



La suba de este martes se suma a la del cierre previo, con lo que la divisa acumuló un alza de 28 centavos respecto del cierre del viernes pasado, poco más de la mitad de toda la corrección sufrida en la semana anterior.



"La fuerte caída del real en Brasil, como así también del resto de las monedas frente al dólar estadounidense indujo la aceleración en el ritmo de deslizamiento de los precios en el mercado local, una reacción esperable como consecuencia de un frente externo que no termina de estabilizarse y que mantiene una alta dosis de incertidumbre y nerviosismo", comentó el analista Gustavo Quintana.



El call se operó al 35,5%. Los swaps cambiarios sumaron un total de u$s28 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves. Tasas Durante la rueda, el Banco Central colocó $120.000 millones en una subasta de Letras de Liquidez ('Leliq') a 28 días de plazo con una tasa estable del 38%, dijeron operadores.



La autoridad monetaria bajó este mes la tasa nominal de referencia, desde un 40% previo, en busca de reactivar la actividad económica.



El economista Gustavo Ber señaló que "la divisa experimentó 'microdeslizamiento' debido a que es la única dinámica que valida el BCRA, con lo que sigue acumulando atraso frente a las monedas emergentes (a pesar de que este martes algunas de la región se apreciaron). Aún así, las brechas exhiben un respiro tras reacomodarse alrededor del 40%, más allá de que podría resultar transitorio ya que la dolarización se extendería en un clima de 'risk-off'". Blue y dólares bursátiles El dólar blue avanzó $1,50 a $86,50 por lo que continuó por encima de la cotización "turista", según el relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña, en el marco de una semana turbulenta por los efectos del coronavirus en los mercados. La moneda paralela canalizó la dolarización de carteras ante el "modo pánico" externo.



Por su parte, los tipos de cambio implícitos cerraron en baja y ubicaron la brecha cambiaria por debajo del 40%. El Contado con Liquidación (CCL) -que se obtiene a partir de la compra y venta de acciones o bonos en el ámbito bursátil- retrocedió $1,14 a $88,17. De este modo, la brecha con el dólar mayorista cerró en el 39,6%.



En tanto, el dólar MEP -que surge de la compra y venta de bonos en la bolsa porteña- descendió 75 centavos a $86,90, valor que dejó un spread del 37,6% respecto a la divisa que cotiza en el MULC. Mundo El dólar se apreció, recuperando sus pérdidas ante el yen y tocando nuevos máximos frente a monedas más riesgosas, ya que los nerviosos operadores optaban por la divisa con más liquidez en medio de un estado de confianza muy frágil.



La liquidez del mercado es ajustada y los inversores siguen muy cautos después de que las decisiones coordinadas de los bancos centrales no lograron calmar la ansiedad sobre la pandemia de coronavirus.



El índice dólar que mide a la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas escaló cerca de un 1,6%.



En la región, las monedas operaron de manera dispar: mientras el peso mexicano anotó su undécima caída consecutiva y cerró en 23,17 por dólar, con una depreciación de un 1,4% respecto al lunes, el real brasileño subió un 0,9%, a 5 unidades por dólar.



En el mismo sentido, el peso chileno cerró la sesión con un repunte de un 0,7%, a 848,50 unidades por dólar, tras tocar más temprano un mínimo histórico intradiario de 858,40 unidades. El peso colombiano también cerró con un alza, del 2%, a 4.000 unidades, alentado por el anuncio de nuevas medidas de liquidez por parte de las autoridades económicas y monetaria luego de un lunes complicado, en el que el COLCAC cayó un 15%. Futuros y reservas internacionales En el mercado Rofex, se operaron u$s175 millones. Los plazos mostraron pocas variaciones. Los meses de marzo y abril concentraron más del 35 % operándose al final a $64,52 y $67,51, con tasas del 55,34% y 56,87%, respectivamente.



El lunes, las Reservas Internacionales del BCRA bajaron u$s66 millones a u$s44.240 millones. De esta manera, en las últimas cinco jornadas, las arcas de la autoridad monetaria perdieron u$s545 millones.