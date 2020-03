La Fed comprará deuda de empresas de corto plazo por la emergencia

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció hoy una nueva medida de emergencia para contrarrestar los impactos del coronavirus en la economía estadounidense. Tras haber recortado su tasa de interés en 100 puntos básicos el domingo, para llevarla al rango de 0% a 0,25%, el banco central norteamericano comprará deuda de corto plazo de empresas.



Tras haber anunciado la semana última la inyección de u$s 1,5 billones, y de haber sumado otros u$s 700.000 millones el domingo mediante la compra de títulos públicos, la autoridad monetaria de la mayor economía del mundo informó este martes que su Fondo de Financiamiento de Papel Comercial (CPFF) comprará bonos a tres meses de compañías con calificaciones crediticias sólidas para ayudar a esas firmas a retener a los trabajadores y manejar los costos operativos en medio de una caída en picado en el gasto del consumidor. La instalación se ejecutará a través del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y estará respaldada por $ 10 mil millones en protección crediticia del Departamento del Tesoro.



Se trata de la misma operatoria que usó durante la crisis financiera de 2008, para destrabar a los mercados de crédito, tensos por la emergencia de salud pública que ha complicado la vida de millones de estadounidenses y amenaza con empujar la economía a una recesión.



Bajo el mecanismo de financiación de papel comercial, el banco central comprará directamente la deuda corporativa de corto plazo que emiten las empresas.



La Fed dijo que la medida proporcionará un respaldo de liquidez a los emisores estadounidenses de papel comercial, a través de un vehículo de propósito especial que comprará papel comercial no garantizado y respaldado por activos de compañías elegibles.



El mercado de papel comercial es una fuente clave de financiamiento de corto plazo para una serie de negocios, y su liquidez se ha secado en las últimas semanas.



"Al eliminar gran parte del riesgo de que los emisores elegibles no puedan pagar a los inversores, transfiriendo sus obligaciones de papel comercial vencidas, esta línea de crédito debería de alentar a los inversores a participar nuevamente en préstamos a plazo en el mercado de papel comercial", dijo la Fed en un comunicado.



"Un mercado de papel comercial más fuerte mejorará la capacidad de las empresas para mantener el empleo y la inversión mientras el país lidia con el brote de coronavirus", agregó la Fed.



El banco central de Estados Unidos ha tomado varias medidas de emergencia en las últimas dos semanas.



Ya ha reducido las tasas de interés a casi cero, prometió cientos de miles de millones de dólares en compras de activos e inyectó efectivo en los mercados de financiación a corto plazo. La reacción de Wall Street El impacto en Wall Street fue inmediato. Tras conocerse la decisión de la Reserva Federal, los tres índices líderes de Nueva York revirtieron las pérdidas iniciales y comenzaron a crecer con mayor fuerza, recuperando parte del terreno perdido en las últimas semanas.



El Promedio Industrial Dow Jones subía 1.108,41 puntos, o un 5,49%, a 21.310,4 unidades, mientras que el S&P 500 avanzaba 117,4 puntos, o un 4,92%, a 2.503,53 unidades. El Nasdaq, en tanto, ganaba 369,787 puntos, o un 5,36%, a 7.274,3 unidades.



Cronista.com.