Cayeron en un 70 % las reservas para el fin de semana largo en Gualeguaychú

Tras una temporada estival que terminó con un buen nivel de ingreso para el sector hotelero y gastronómico de Gualeguaychú, hoy enfrenta un enorme desafío que es la de poder mantenerse ante un contexto que se agudiza día a día y nadie sabe cuándo terminará. Por la pandemia hay complejos turísticos que cerraron.



"Vivimos el día a día", dijo Marcelo Giachello, presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de la ciudad del sur entrerriano.



"Esta es la situación con la que está trabajando el sector gastronómico y hotelero. Las reservas para el próximo fin de semana largo del Día de la Memoria se están cayendo y ya tenemos una merma del 70 por ciento", dijo.



"Hay hoteleros que están viendo qué es lo que hacen, si abren o no, por el compromiso moral que tiene cada uno con respecto a la pandemia. Desde la Asociación estamos pidiendo que cada uno tome su recaudo con sus empleados y los clientes", comentó al diario El Argentino.

En tanto agregó que hoy a la mañana se reunirán con el ministro de la Producción, Desarrollo y Turismo Juan José Bahillo, en base a todas las medidas que hay que tomar en los restaurantes, por ejemplo la distancia que tiene que haber entre comensales. Todos estos consejos lo estamos dando a través de las redes sociales a nuestros socios. Ante todo esto algunos decidieron cerrar".



Al consultarle sobre cómo resolverán la parte impositiva, al no haber ingresos en el sector por la pandemia, Giachello explicó que: "Nosotros elevamos requerimientos al Gobierno provincial y mañana (por hoy) vamos a tener respuestas cuando nos reunamos con Bahillo".



En tanto aclaró que: "El circuito turístico que tenemos de marzo y abril es un turismo de adulto mayores. Los jubilados salen en temporada baja que consume termas, cataratas, los atractivos patagónicos y Mendoza. Este turismo es el que mueve el amperímetro, pero con el contexto actual es el primero que se baja de las reservas porque son mayores de 65 años y es por eso que es tan bajo el nivel de reservas".



Indico que: "También varios complejos están evaluando no abrir para Semana Santa, porque el nivel de ocupación será tan bajo que los hoteleros trabajarán a pérdida y el riesgo para la salud del personal es alto".



Gastronómicos



Julio Roh secretario General del Sindicato de Gastronómicos de la Costa del Uruguay, expresó que: "Venimos de una gran temporada con récord de visitantes en los principales destinos turísticos de la Costa del Uruguay, con números que hace rato que no se veían. Esperábamos una pos temporada también en alza durante el fin de semana largo del Día de la Memoria y Semana Santa, que nos iba a permitir llegar en buenas condiciones hasta la temporada alta de termas en vacaciones de invierno, pero esto cambia todo. Ahora tenemos que pensar en la salud de nuestros afiliados. Teníamos gente trabajando en los hoteles sin ninguna medida de protección pero esto ya se fue solucionando".



En tanto manifestó que: "Me preocupa el parate que se viene en los próximos meses, porque la gente no va a salir y esto va a repercutir en el trabajo de nuestra gente.



Veníamos de una ocupación plena de mano de obra en toda la Costa del Uruguay y el trabajador informal con este parate hoy queda en la calle sin ninguna protección.



Sabemos que las medidas se toman muy rápidamente de acuerdo a como avanza la pandemia. Tenemos que ver cómo conseguimos que dentro de este panorama los trabajadores sean los menos perjudicados.



"Durante la temporada estival llegamos a tener 5500 trabajadores y durante todo el año la actividad genera 3500 empleos. Sabemos que al empresariado le quedó buen margen de ganancia durante el verano, pero debemos reconocer que venía arrastrando una importante deuda.



Hace tiempo que no podíamos hablar de una buena temporada. Hoy no sabemos si este parate va a ser por 15 días, un mes o seis meses, no siempre nos enfrentamos a este tipo de cosas, ya tuvimos la gripe A pero esto es más serio", concretó.