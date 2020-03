La soja cayó casi 10 dólares la tonelada en Chicago y 5 dólares en Rosario

La soja cayó US$ 9,92 en la plaza externa de referencia, alcanzando los US$ 301 la tonelada en la posición Mayo 2020 y el aceite de la oleaginosa bajó 30,42 dólares mientras que la harina perdió 3,53 dólares la tonelada.



Por otro lado, el maíz y el trigo también cayeron, US$ 4,3 a US$ 139 la tonelada y US$ 3 (US$ 183/t) respectivamente en Chicago.



En el mercado a término, MATba-Rofex, el contrato de soja Mayo 2020 operó a US$ 217,1 dólares la tonelada.



Por soja, en Rosario, la compra con entrega hasta el 21 de marzo se situó en 210 dólares la tonelada, 5 dólares menos respecto del viernes.



"Los cereales ajustaron también con pérdidas, producto de los potenciales efectos del coronavirus sobre la economía y la demanda mundial", expresó el informe de la Bolsa rosarina.



El trigo cerró con una baja de US$ 2,94 y cotizó a 182,99 dólares la tonelada, el maíz retrocedió US$ 4,33 y quedó a un valor de US$ 139,66 la tonelada.



La cotización por trigo posición abril se mantuvo en 185 dólares la tonelada y US$ 187 para mayo.