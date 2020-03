Advierten que las exportaciones caerán fuerte por el impacto del coronavirus

Las exportaciones argentinas podrían caer este año en unos US$ 3.400 millones, como consecuencia del fuerte impacto del coronavirus sobre la economía argentina."Por la irrupción de la pandemia se prevé una desaceleración del PBI en 0,5%, pero los últimos eventos sugieren que la caída en la actividad podría trepar hasta 1,5%", sostuvo un análisis de la consultora Abeceb.Se trata de una primera estimación ante la crisis sanitaria global que reduce la actividad económica en los países afectados y la demanda de insumos básicos.En la Argentina, el escenario global afecta a la industria automotriz, el petróleo, el turismo, la agroindustria y electrónicos, entre otros sectores clave.Soledad Pérez Duhalde, economista de la consultora, dijo que el panorama argentino es más complicado porque es la Argentina es "un país que se encamina a transitar su tercer año consecutivo de retracción en el nivel de actividad" y debe reestructurar su deuda pública.En lo que hace a la agroindustria, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) recordó que que la pandemia tuvo su origen en China y eso es un "caso paradigmático" para la Argentina.China, que en febrero se calculaba que el 70% de su industria estaba paralizada, es "el destino de casi el 90% de nuestras exportaciones de poroto de soja (que aportaron cerca de US$ 3.000 millones en el 2019), el 70% de las carnes bovinas (por más de US$ 2.000 millones) y el 22% de la carne porcina (con un valor de US$ 3,5 millones en el 2019)".Respecto de esto, Abeceb prevé en general para 2020 menores ingresos de dólares por la soja (US$1.360 millones), carnes (US$790 millones), maíz y trigo (US$460 millones) y petróleo (US$400 millones) mientras como contrapartida, observa una mejora de US$360 por las exportaciones de oro.Mientras, Brasil, para la Bolsa rosarina también preocupa en su carácter de mayor socio comercial de la Argentina, hacia donde van casi el 65% de las exportaciones de autos locales y buena parte del trigo pan."La economía brasileña no crece y eso perjudica a la industria automotriz, por la menor demanda de manufacturas argentinas", dijo Ricardo Delgado, director de la consultora Analytica.El economista señaló que "esto se refuerza por la devaluación del real y la salida de capitales de la economía vecina".En tanto, la caída del precio del crudo complica el desarrollo de Vaca Muerta y en paralelo, tiene "fuerte impacto en la siderurgia", que podría perder más de US$ 300 millones este año si la crisis continúa, según Lorenzo Sigaut Gravina, director de Ecolatina.El comercio exterior está así jaqueado por el coronavirus, y lo están sufriendo los precios de los commodities, con bajas en el mercado de Chicago a lo largo de la semana.En 2019 se exportaron unos US$ 25.000 millones de productos agropecuarios argentinos y también se despacharon minerales por casi US$ 4.000 millones.