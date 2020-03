Las reservas del Banco Central cayeron al nivel más bajo en lo que va del año

Las reservas internacionales del Banco Central bajaron US$ 236 millones y finalizaron en US$ 44.539 millones, con lo que tocaron el nivel más bajo en lo que va del año, según datos oficiales.



De acuerdo con cifras publicadas por el Banco Central, durante el mes las reservas registraron una caída equivalente a US$ 252 millones.



La variable llegó así al nivel más bajo de 2020 en lo que fue una jornada marcada por la crisis financiera internacional ante la pandemia del coronavirus.



Fuentes del mercado señalaron a NA que la disminución fue consecuencia de la variación de la cotización de divisas y oro.



Este jueves, el dólar solidario subió a $84,52 y se dispararon las brechas cambiarias hasta 40% ante la búsqueda de cobertura por parte de inversores.



El aumento del tipo de cambio sucedió en una rueda en la que los países emergentes volvieron a devaluar sus monedas.