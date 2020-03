El riesgo país marca otro récord en 15 años mientras se derrumban bonos

Presionados por una nueva jornada de caídas en los mercados internacionales, los activos argentinos iniciaron la rueda operando en rojo. Tanto los bonos como las acciones locales volvían a perder terreno este miércoles, arrastrados por las pérdidas generalizadas en las bolsas del mundo ante un un nuevo deterioro del precio del petróleo, que se sumó a la huida de inversores ante el temor de que el brote de coronavirus castigue a la economía mundial.



Tras haber rebotado ayer un 8%, luego de haber lideradado los retrocesos de las bolsas del mundo el lunes, la plaza bursátil local retomó la senda bajista y perdió un 4,3%. El índice bursátil S&P Merval descendió así hasta los 31.419 puntos, en una jornada que mostró a casi todas las acciones cotizantes allí operando con desmejoras. Las caídas alcanzaron hasta un 9,8%, lideradas por los papeles del BBVA y seguidas por los de Aluar, que cerró con una baja de 9,4%.



El panorama para las acciones de las empresas locales, sin embargo, lucía aún peor en Wall Street. Allí, en línea con las pérdidas que mostraban el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq -cedían entre 4,70% y 5,86%-, los adrs locales caían 7% en promedio, y hasta un 15%, también encabezados por las acciones del sector bancario. El Grupo Supervielle (-15,1%) lideraba las pérdidas, mientras que el BBVA cedía hasta 14,4%.



La situación no variaba tampoco para los instrumentos de renta fija. Los bonos soberanos locales volvían a verse castigados este miércoles, provocando una nueva suba del riesgo país. El índice que mide JP Morgan crecía 170 puntos y se acercaba a las 3000 unidades, su máximo desde junio de 2005.



El índice trepaba ante otra rueda de fuertes deterioros de los bonos sobernanos en dólares. Los títulos que operan bajo ley extranjera se hundían hasta un 5,8%, mientras que los bonos en moneda bajo ley local perdían hasta un 6,5%, liderados por el Bonar 2037 (AA37).



Al respecto de este nuevo deterioro de los activos locales, el economista y director de Eco Go, Martín Vauthier, consideró: "Este escenario de mayor aversión al riesgo global tomó a la Argentina en un momento de vulnerabilidad, en el que ya tenía un riesgo país muy alto y una incertidumbre elevada. Y en ese contexto, los movimientos financieros negativos se terminan amplificando", dijo. "Hoy el mercado estaba esperando algún estímulo de Estados Unidos que no terminó apareciendo. Hay mucha incertidumbre en torno a la extensión del coronavirus", agregó.



Consultado respecto a las recientes subas del riesgo país y qué factores deberían darse para que el índice encuentre un mayor alivio, Vauthier analizó: "Creo que el gran driver para conseguir que baje el riesgo país van a ser factores locales. Todo está muy supeditado a lo que ocurra con la oferta. La demora en lanzar la oferta, teniendo en cuenta que ya pasaron más de 4 meses desde las elecciones de octubre, además de restarle margen de maniobra a la política económica, lo que hace es ampliar la ventana de tiempo en la cual la economía se ve expuesta a shocks externos".



Por último, el economista de Eco Go anticipó que los deterioros recientes de los bonos locales complican aún más las posibilidades de éxito en la renegociación de la deuda. "Este contexto complica aún más las posibilidades de éxito porque este desplome en el precio de los bonos acerca las paridades a niveles en las que empiezan a ser atractivas para los fondos buitre. Si realmente tuviéramos un cambio en la composición de los tenedores de la deuda a reestructurar hacia fondos buitre, que generen posiciones bloqueadoras, eso puede hacer al proceso muy cuesta arriba". Y si bien aseguró que "todavía no estamos en esos niveles", sí alertó que "con un riesgo país en la zona de los 3000 puntos, nos empezamos a acercar".



