Pronostican mayor presión sobre el dólar por la crisis internacional

La compleja situación internacional ante la expansión del coronavirus derivó en una desaceleración de la actividad económica mundial, un desplome en el petróleo y una caída generalizada en las plazas financieras durante el inicio de la semana.



Las monedas de los países de la región fueron devaluadas frente al dólar, pero la Argentina por el momento optó por no seguir el ritmo.



Este martes, en un contexto de mayor calma, moderada actividad y cierta recuperación global, el denominado dólar solidario, que incluye el recargo del 30%, experimentó un leve avance de tres centavos y cotizó a $84,14.



El día anterior, se había mantenido estable por intervención del Banco Central, el cual debió vender US$ 100 millones, según fuentes del mercado.



Así, la divisa se mantuvo con limitados movimientos pese a que, por ejemplo, el real se devaluó en torno a un 15% a lo largo de 2020.



Para Rubinstein, la crisis internacional tiene un "efecto negativo" dada la "menor demanda y exportaciones".



En diálogo con NA, subrayó que habrá "presión alcista porque están devaluando los países vecinos ya que la situación mundial empeoró".



"Los países se tornan más débiles y eso se refleja en el valor de la moneda", sostuvo, y afirmó que es "una manera indirecta de que bajen los salarios".



Según el economista, si al billete "no lo aumenta el Banco Central, crecerá la brecha cambiaria".



Aseguró que el contexto perjudica "la recuperación salarial" y el ingreso de divisas, con lo que el Gobierno tendrá una menor recaudación.



Aclaró que, si bien no es un efecto "directo", al haber un menor nivel de actividad, caerá la recaudación.



"Va a ser difícil sostener el nivel de gasto porque va a haber menos ingresos", pronosticó Rubinstein y consideró que es posible que el Gobierno aplique medidas para que las importaciones sean "más lentas".



Si bien alertó sobre las consecuencias negativas, destacó que puede "ayudar a la negociación de la deuda" porque, "al bajar tanto los bonos y esperarse menos de la economía argentina, es más fácil que los bonistas acepten una propuesta agresiva de la Argentina".



Estimó que una eventual propuesta del Gobierno podría ser aceptada en la actualidad pese a que hace una semana podría haber sido rechazada por "un contexto más negativo".