Se firmó el decreto para reestructurar deuda por USD 68.842 millones

Comenzó la cuenta regresiva para reestructurar la deuda pública con acreedores privados de cara a la oferta final proyectada por el Gobierno para el 31 de marzo. El presidente Alberto Fernández firmó el Decreto N° 250/2020 que habilita al Ministerio de Economía, cartera que conduce Martín Guzmán, a reestructurar deuda por USD 68.842 millones.El DNU señala que en el marco de la autorización conferida al ministerio de Economía en el artículo 3º de la Ley Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública emitida bajo ley extranjera (N° 27.544), por hasta un monto que no supere el los USD 68.842 millones, se establece que "las prórrogas de jurisdicción sean en favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en las ciudades de Nueva York ?Estados Unidos-, Londres ?Reino Unido-, y de los tribunales ubicados en la ciudad de Tokio -Japón-".Asimismo, agrega que la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana será exclusivamente respecto de reclamos que se pudieran producir en las jurisdicciones que se prorroguen, "con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen con cargo al presente decreto".Y agrega que no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución de los bienes que se detallan en el artículo 3º de la mencionada Ley.En tanto, el artículo tres establece que se de cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación.EL DNU fue publicado este martes en el Boletín Oficial y lleva además de la rubrica del Presidente, la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y del ministro de Economía Martín Guzmán.Cabe recordar en este contexto, que Argentina decidió contratar a la firma Lazard para el asesoramiento financiero y a los bancos Bank of América y HSBC como agentes colocadores para el proceso de reestructuración de deuda. La operación cuenta con el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI).Nos han dejado una deuda que nos condiciona mucho", dijo el presidente Alberto Fernández durante una entrevista por Canal 9, para luego agregar "que debemos ver las limitaciones que tenemos. Cuando se produce una crisis como esta, el comercio mundial se cae y debemos ser muy cuidadosos".El decreto no incluye los tramos de deuda contraídos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por unos 44.000 millones, aunque todavía no se ha informado cuáles son los títulos que finalmente estarán incluidos en el proceso."La sustentabilidad de la deuda es un objetivo macroeconómico relevante que requiere la construcción de un perfil de vencimientos y de tasas de colocación de deuda sostenibles en el tiempo y compatibles con el sendero de equilibrio fiscal y de consistencia del resto de las variables económicas", señaló Economía días atrás en un comunicado.Según el cronograma oficial, la definición de la estructura final de la oferta concluye esta semana y su lanzamiento debería ser efectuado en los próximos días.