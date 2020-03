Según estudio "la desigualdad de género también es deuda laboral y económica"

Matías Dasetto es politólogo, Socio del Centro de Estudio de Desarrollo Macroeconómico (Cedma) destacó a propósito del día de la Mujer que "lejos de una celebración, el 8 de marzo, se conmemora el día internacional de la mujer".



"Hace muchos años, la historia puso en evidencia la fortaleza y la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos. Todavía no hemos podido como sociedad, lograr las reivindicaciones humanas, sociales y políticas que reclaman ante la desigualdad de género. Actualmente, resulta incomprensible que tengamos que reflexionar y considerar la más mínima disparidad. Es por ello que, en este día, y de acuerdo a nuestro objeto de estudio, queremos poner en relieve la deuda laboral y económica que siguen afrontando las mujeres", destaca.



A partir del último informe publicado por el INDEC 'El estudio y análisis del mercado de trabajo', podemos visualizar y distinguir las disparidades presentes en el mercado laboral entre mujeres y varones, y como dichas desigualdades son en perjuicio, en la mayoría de los casos, del sexo femenino", pone relevancia.



Cuando medimos los índices de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir aquellas personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente (población ocupada más población desocupada), "observamos que la población masculina tiene una tasa de actividad del 70,2%, mientras que la población femenina apenas alcanza el 49,2%. Asimismo, si analizamos los guarismos representativos de la Tasa de Empleo, se refleja que el 64% de la población masculina se encuentra ocupada con al menos un empleo, mientras que, dentro de la población de mujeres, estas alcanzan apenas al 43,9%" destaca Dasetto.



Las cifras de Desempleo, es decir, aquella porción de la población que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo y están disponibles para trabajar, "reafirma la realidad laboral que golpea con mayor énfasis a las mujeres. Mientras que, en el sexo masculino, la tasa de desocupación alcanza al 8,9% de su población, en el segmento femenino, esta cifra se incrementa al 10,8%, muy por encima de la Tasa de Desocupación Absoluta, del 9,7%". Tasa de Actividad Laboral "Si profundizamos el análisis de la desocupación por sexo, se puede comprobar que mujeres y varones de 30 años hasta los 64 años, arroja una tasa de desocupación equivalente con el 24%. Un dato revelador, es que la población femenina hasta los 29 años presenta menos desempleo que el varón en esa misma escala etaria, con el 24% y 27%, respectivamente. Por su parte, la Tasa de Ocupación, corresponden el 43% corresponden a mujeres y el 57% a varones", manifestó el politólogo.



Por último, "se puede destacar la brecha que existe entre los hombres y mujeres en aquellos trabajos no remunerados. En tareas domésticas la desigualdad que se presenta es una de las mayores, con 42 horas semanales en el caso de las mujeres y 17 horas semanales del hombre", afirma.



En materia laboral, Argentina, "se encuentra mejor posicionada que el resto del mundo. Según cifras arrojadas por Mercer, en su último trabajo Total Remuneration Survey- 2019, el cual se dedica al estudio de las remuneraciones y posicionamientos jerárquicos de hombres y mujeres en diversos países del mundo, se puede observar que sólo el 40% de la fuerza laboral global es femenina, incrementándose en los últimos cuatro años solo un 2%. A su vez, en dicho análisis, se puede observar cómo la presencia y relevancia de las mujeres va disminuyendo a medida que se avanza en los puestos de mayor nivel, salario y jerarquía. De esta manera las mujeres representan el 47% del personal operativo y el 42% de los puestos profesionales, pero sólo el 29% y el 23% de los puestos directivos y ejecutivos, respectivamente" apuntó el socio de CEDMA.