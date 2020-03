Las ventas minoristas pymes cayeron 1,1 por ciento en febrero

"El consumo de febrero se vio favorecido por la mayor cantidad de argentinos que veranearon dentro del país y posibilitaron una temporada récord en materia turística", precisó la CAME.



De acuerdo al informe, las ventas en la modalidad online crecieron 10,7% anual y en locales físicos cayeron 2,3%.



"Como noticia positiva, volvió a subir levemente la proporción de comercios que espera que las ventas mejoren o se mantengan como ahora en los próximos tres meses (de 86,1% en enero a 86,8% en febrero)", precisó la entidad.



"En el caso de la venta online crecieron nueve de los 12 rubros relevados en la comparación anual, uno se mantuvo sin cambios y dos cayeron. En la venta física cayeron 10 de los rubros relevados y dos se mantuvieron sin cambios. Y si se toma la variación total subieron cuatro rubros y ocho cayeron", detalló la CAME.



En el segundo mes del año, las menores bajas porcentuales en la comparación anual ocurrieron en "Neumáticos y repuestos de autos y motos" (-0,7%), "Ropa y artículos deportivos y de recreación" (-1,8%) y "Bazar y regalos" (-1,6%).



A su vez, subieron: "Alimentos y bebidas" (0,8%), "Indumentaria" (1,8%), "Juguetería y artículos escolares" (2,5%) y "Calzados y marroquinería" (0,7%).



La baja más fuerte en el mismo período de comparación (febrero 2020 vs. febrero 2019), se dio en "Joyería, relojería y bijouterie" (-6,5%), especialmente por la baja demanda en relojerías y joyerías, un rubro no sólo muy afectado por la crisis económica, sino también por la venta informal y la caída en el uso generalizado del reloj pulsera.



El informe se llevó a cabo en base a 1.100 comercios de todo el país relevados entre el lunes 2 y el sábado 7 de marzo por un equipo de 30 encuestadores localizados en las capitales del país, el GBA y la CABA.