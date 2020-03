Quiebre en la Mesa de Enlace: Federación agraria no se suma al paro del campo

Foto: Carlos Achetoni, titular de la Federación Agraria.

"La FAA luego de un extenso debate interno entre sus bases, entiende que entre sus representados hay diferentes posturas, por ello es que hasta el momento nuestra entidad no ha tenido posición oficial ante el cese de comercialización anunciado", explicó este viernes la entidad en un comunicado.



A partir de esto, "la conducción de FAA decide resguardar la unión de la entidad y deja a sus bases libres de acción ante el paro convocado para el próximo lunes".



Sin embargo, la FAA sostuvo que "el sector no resiste más carga impositiva y si bien destacamos la segmentación lograda como política pública, la misma no representa el espíritu de frenar el desarraigo y que más productores queden fuera del sistema productivo".



Luego de un extenso debate interno entre sus bases, la entidad entiende que entre sus representados hay diferentes posturas, por ello es que hasta el momento no ha tenido posición oficial ante el cese de comercialización anunciado.



"Entendemos que nuestro sector necesita un trato diferenciado más amplio que el ofrecido, como así también la creación de un fondo de Fomento para Economías Regionales, las cuales se encuentran en situación terminal", concluyó la entidad.



Ayer, la Mesa de Enlace , que integra FAA junto a Confederaciones Rurales (CRA), Coninagro y la Sociedad Rural Argentina (SRA) convocó a cese de comercialización de granos a partir de lunes próximo hasta el jueves 12 de marzo inclusive.



A través de un comunicado, el grupo de productores denominado Bases Federadas, que integra la FAA, sostuvo que la adhesión de la entidad a la que pertenecen "no fue consultada" a las bases y decidió no acompañar la medida de fuerza.



Ámbito.com